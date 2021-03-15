Россиянам предрекли исчезновение зимы

В 2100 году в России не будет зимы, считает заместитель директора Института физики атмосферы в Институте географии РАН, заведующий лабораторией климатологии Владимир Семенов.

По его мнению, если не будет выполняться Парижское соглашение по климату и сокращаться парниковые газы, то к концу века в России потеплеет примерно 10 градусов зимой относительно современных значений. "Если к февралю, где температура -7, добавить 10, будет +3. Это будет уже температура середины марта", - сообщил ученый в беседе с агентством URA.RU. И добавил, что за последние 30 лет температура в зимние месяцы на европейской территории России выросла на 3-3,5, и даже на 4 градуса. Температура будет расти и в летние месяцы. Семенов считает, что летом станет жарче на 8 градусов. Все это приведет к исчезновению зимы. А на западе России не останется снега.

В Гидрометцентре ситуацию с глобальным потеплением оценивают более осторожно. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "Российской газете", что на состояние климата в ближайшие годы будут оказывать влияние два фактора - природный и антропогенный. "Но, скорее всего, антропогенный фактор, связанный с увеличением концентрации в атмосфере парниковых газов, все-таки будет превалирующим. И этот фактор ведет только к потеплению климата и ни к чему другому", - отметил Вильфанд. Но, по его мнению, с большой вероятностью, климат не потеплеет к концу тысячелетия настолько, чтобы зима в Северном полушарии стала длиться всего два месяца.