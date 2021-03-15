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15.03.2021 15:25
Рубрика: Легковые авто

Toyota прекратила прием заказов на Land Cruiser 200 в Японии

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

До конца марта компания Toyota выпустит предоплаченные Land Cruiser 200, после чего начнётся подготовка и выпуск преемника модели с индексом 300. Дата премьеры и начала продаж последнего до сих пор остаются неподтверждёнными.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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О прекращении приёма заказов на Land Cruiser 200 сообщает японский портал BestCarWeb. По информации одного из дилеров, примерный срок объявления комплектаций и цен на новый Land Cruiser 300 - середина апреля, в мае должны приступить к серийному производству внедорожника следующего поколения.

При этом информация, опубликованная этим же порталом ранее, отличается: В качестве причины задержки назывался дефицит микрочипов, из-за которого многие автопроизводители вынуждены скорректировать свои планы.

Так или иначе, но премьера нового Toyota Land Cruiser 300 уже близко. Такой вывод можно заключить по тому факту, что модель уже успела "засветиться" в России: салон внедорожника был рассекречен на детальных фото.

В России цена на Land Cruiser 200 начинается от 5 412 000 рублей.

#Toyota