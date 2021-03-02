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02.03.2021 16:00
Рубрика: Легковые авто

Toyota Land Cruiser 300 появится с задержкой. Запасы LC 200 на исходе

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Появились новые данные о дате выхода нового Toyota Land Cruiser 300. Если раньше говорилось о том, что заказы на "трёхсотый" начнут принимать в марте, а в мае состоится его релиз, то сейчас японские СМИ говорят о том, что нехватка микрочипов, парализовавшая автомобильную отрасль, скорректирует планы Toyota относительно внедорожника.

Фото: скриншот с youtube.com
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Журнал Best Car Web сообщает, что старт приёма заказов сместится на май, премьера состоится в июле, а поставки начнутся только в августе.

Текущее поколение Toyota Land Cruiser 200 не выпускается с февраля, пишет издание со ссылкой на дилера, а складские запасы подходят к концу.

Преемник "двухсотого" сохранит рамную конструкцию, ненамного увеличится в габаритах, прибавит в колёсной базе и лишится V8 объёмом 4.6 литра.

Ранее "РГ" публиковала фото салона нового Land Cruiser 300 без камуфляжа, которые были сделаны в России.

#Toyota