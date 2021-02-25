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25.02.2021 16:34
Рубрика: Легковые авто

Новый Toyota Land Cruiser 300 сохранит "атмосферник"

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Вместе с кусочком слайда нового LC 300, на котором можно рассмотреть профиль внедорожника, появилась информация о том, что преемник модели сохранит версию с "атмосферником".

Фото: www.reddit.com/r/ThatLookedExpensive
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Неоднократно упоминалось о том, что Toyota Land Cruiser 300 лишится бензинового V8 объёмом 4.6 литра. В моторную гамму могут войти турбированные бензиновый V6 объёмом 3.5 литра и дизель объёмом 3.3 литра. Также в линейке может "прописаться" и 4-литровый "атмосферник". Более детальной информации о силовых агрегатах LC 300 пока нет.

Внедорожник получит увеличенную до 2900 мм колёсную базу и прибавит к габаритной длине примерно 20 мм, таким образом, длина составит примерно 5115 мм.

Ранее "РГ" публиковала детальный фотообзор салона нового Toyota Land Cruiser 300, который, что удивительно, был сделан в России.

По предварительной информации, приём заказов на новинку может начаться в марте.

#Toyota