Новый Toyota Land Cruiser 300 сохранит "атмосферник"

Вместе с кусочком слайда нового LC 300, на котором можно рассмотреть профиль внедорожника, появилась информация о том, что преемник модели сохранит версию с "атмосферником".

Неоднократно упоминалось о том, что Toyota Land Cruiser 300 лишится бензинового V8 объёмом 4.6 литра. В моторную гамму могут войти турбированные бензиновый V6 объёмом 3.5 литра и дизель объёмом 3.3 литра. Также в линейке может "прописаться" и 4-литровый "атмосферник". Более детальной информации о силовых агрегатах LC 300 пока нет.

Внедорожник получит увеличенную до 2900 мм колёсную базу и прибавит к габаритной длине примерно 20 мм, таким образом, длина составит примерно 5115 мм.

Ранее "РГ" публиковала детальный фотообзор салона нового Toyota Land Cruiser 300, который, что удивительно, был сделан в России.

По предварительной информации, приём заказов на новинку может начаться в марте.