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15.03.2021 12:00
Рубрика: Легковые авто

Затонувшее судно с тысячами Kia и Hyundai пилят пятый месяц

Текст: Константин Руссов

В ноябре 2020 года началась операция по извлечению из океана двухсотметрового сухогруза MV Golden Ray, затонувшего у берегов штата Джорджия. Планировалось закончить все работы к Новому году, однако пошёл пятый месяц с момента начала.

Фото: iStock
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Энди Джонс, житель острова Сент-Саймонс, каждый день отправляется на своей лодке к месту крушения, чтобы запечатлеть этапы по распилу Golden Ray, но ничего, по его словам, кроме проблем, он не наблюдает. Джонс отметил, что работы ведутся с "удручающе медленным темпом".

Как оказалось, спасатели переоценили возможности огромной цепной пилы: сталь корабля оказалась прочнее, чем ожидалось, поэтому график работ постоянно корректируется. В феврале была попытка сделать третью прорезь, которая проходит через машинное отделение - этот отсек имеет усиливающие пластины, поэтому пила отправилась на масштабное ТО раньше срока.

Экологи обеспокоены тем, что судно с автомобилями по-прежнему находится в океане, в который попадают технические жидкости самого Golden Ray, так и разбитых автомобилей, которые перевозились на нём. Несмотря на то, что по периметру места крушения сухогруза установлены сетчатые ограждения, жители близлежащих районов регулярно находят на пляжах куски бамперов, резину и другой мусор.

Старшина береговой охраны второго класса Майкл Хаймс, пресс-секретарь межведомственного командования, наблюдающего за ликвидацией судна и его последствий крушения, говорит, что последняя часть корабля отправится на свалку к июню, до наступления штормового сезона в Атлантике.

"Мы делаем это настолько быстро и безопасно, насколько только возможно, - цитирует Хаймса Associated Press. - Но скорость работ менее приоритетна, чем безопасность".