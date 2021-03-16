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16.03.2021 21:27
Рубрика: Легковые авто

Audi откажется от разработки бензиновых и дизельных моторов

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Audi. Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.

Компания Audi перестанет разрабатывать новые бензиновые и дизельные моторы.

Фото: www.motor1.com.
Audi вывела на тесты огромный кроссовер

В то же время марка продолжит совершенствовать нынешние двигатели внутреннего сгорания, чтобы соответствовать новым экологическим нормам в Европе. Об этом изданию Automobilewoche рассказал главный инженер немецкого бренда Маркус Дюсманн.

Последним классическим двигателем Audi станет шестилитровый бензиновый агрегат W12. Им оснастят топовую версию флагманского седана A8.

Audi планирует предложить 20 электрических моделей через пять лет. После большого вседорожника e-tron и спортивного e-tron GT в апреле должен последовать маленький кроссовер Q4 e-tron.

Ранее "РГ" сообщала о том, что Volvo официально представила план по полному переходу на выпуск электромобилей к 2030 году.

К этому времени шведская марка выведет из модельного ряда все автомобили с двигателем внутреннего сгорания, включая гибриды.

#Audi