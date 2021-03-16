Белорусские аграрии планируют получить не менее 8,5 млн тонн зерна

Не менее 8,5 млн тонн зерна и 5 млн тонн сахарной свеклы планируют получить аграрии Беларуси по итогам текущего года. Эти цифры озвучил во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко накануне заседания президиума Совета Министров.

Подчеркнув, что совместно с академическими институтами отраслевое министерство разработало план весенних полевых работ, Крупко отметил, что в нем определены четкие графики поставок минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, ремонта техники, а также источники финансирования. Это, по его словам, которые цитирует БЕЛТА, позволит также обеспечить "производство картофеля - 1,1 млн тонн, рапса - 700 тысяч тонн, овощей - 630 тысяч тонн, плодов и ягод - 170 тысяч тонн, льноволокна - 55 тысяч тонн".

Аграрный сектор страны, по оценке министра, полностью обеспечен и фондом семян для проведения весенних полевых работ, в которых будут участвовать 37 тысяч механизаторов.

Правда, в этом году сроки сдвигаются. Так как зима 2019-2020 годов выдалась бесснежной, в феврале уже выполнялись некоторые полевые работы. "В прошлом марте аграрии уже сеяли, вели подкормку озимых. А сейчас пахать невозможно. Так что прошлый год шел с опережением. Но апрель и май 2020-го выдались холодными, из-за чего сроки посевной тогда сильно растянулись", - напомнил министр.

Что касается техники, то ее парк в этом году, утверждают специалисты, достаточен для проведения в оптимальные сроки весенней полевой кампании. Во всяком случае, еще до 25 марта руководство отрасли рассчитывает обеспечить потребность хозяйств в ней на уровне 95%. "Кроме того, в течение года осуществлялось ее обновление", - проинформировал министр.

Правда, в ходе заседания президиума Совета Министров глава правительства Роман Головченко более критично оценил готовность селян к посевной кампании. В соответствии с программой "Аграрный бизнес" производство продукции растениеводства и животноводства в 2021 году должно составить на 2,4% больше уровня 2020-го, напомнил премьер-министр.

В связи с этим основная задача, которая сейчас стоит перед всей аграрной отраслью, подчеркнул он, состоит в проведение посевной кампании на высоком организационном и технологическом уровне. "Вместе с тем срез ситуации на настоящий момент показывает, что не все регионы принимают необходимые меры по проведению данных работ. Недостаточными темпами идет накопление минеральных удобрений, меньше уровня прошлого года вывезено на поля органики. Наибольшие вопросы возникают к Витебской, Могилевской и Гомельской областям. Такое положение недопустимо. У нас есть все возможности для выполнения графиков поставки минеральных удобрений белорусскими химическими организациями", - резюмировал Головченко.