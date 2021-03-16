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16.03.2021 22:58
Рубрика: Экономика

ФНС стала чаще проверять владельцев зарубежных активов

Текст: Роман Маркелов
Федеральная налоговая служба (ФНС) в последнее время активизировала выездные проверки владельцев иностранных активов. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрошенных налоговых консультантов.
Фото: Антон Вергун/ТАСС Фото: Антон Вергун/ТАСС
Фото: Антон Вергун/ТАСС

Уточняется, что ранее выездные проверки физлиц, владеющих иностранным счетами и активами, были редкостью. При этом они резко участились в конце 2020 года.

Фото: istock
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Как объясняют опрошенные изданием аналитики, это может быть связано с тем, что в рамках выездной проверки возможна проверка налогового периода максимум в три года. Указывается, что 2017 год стал первым годом, когда ФНС получила данные от зарубежных налоговиков по активам и счетам россиян в рамках автоматического обмена налоговой информацией.

Выездная налоговая проверка может проводиться в жилом помещении только с согласия плательщика. Без него она проводится по месту налоговой инспекции. Выездная проверка может длиться до полугода и приостанавливаться на срок, нужный для истребования документов.

В январе замглавы ФНС Дмитрий Вольвач рассказывал, что благодаря автоматическому обмену налоговой информацией с другими странами служба располагает данными о 700 тысячах зарубежных счетов российских физлиц и юрлиц на общую сумму свыше 13 трлн рублей.

С 1 февраля ФНС также создала специальную налоговую инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам-физлицам. Она администрирует плательщиков с доходами выше 500 млн рублей в год, а в качестве дополнительных критериев учитываются наличие контролируемых иностранных компаний, операций и счетов за границей, а также налогооблагаемые операции инвестиционного характера, поясняли в ФНС.

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