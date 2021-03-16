Госдума обратится к соцсетям для совместной борьбы с запрещенным контентом

Новости

Захарова: В Польше преследуют российских журналистов 20:34
"Спартак" намерен приобрести 100-килограммового нападающего сборной США 20:25
Болгария отказалась от закупки боевых машин у США и Финляндии 20:14
Экипировка умершего хоккеиста Файзутдинова соответствовала требованиям 20:06
В России учредили новую премию для журналистов 19:59
Росстат отметил ускорение спада промпроизводства в феврале 19:52
Трейлер: сериал "Нерегулярные части" с черным Ватсоном заранее продлили 19:43
Из-за AstraZeneca Меркель отложила совещание с местными властями 19:34
Сериал "Убивая Еву" закрывается 19:33
Министр обороны Японии отменил встречу с коллегой из Украины 19:29
Стало известно, сколько россияне сэкономили в пандемию 19:29
В Беларуси начнут использовать биометрические документы 19:29
В СК обсудили ход расследования резонансных дел в регионах 19:23
Польская компания подписала новый контракт на поставки нефти из России 19:22
Использование новых технологий в сфере ТЭК могут сделать обязательным 19:14
Место на парковке у дома хотят закреплять за инвалидами 19:09
На Украине провалился первый аукцион по продаже тюрьмы 19:01
У 73 строящихся жилых комплексов высок риск стать проблемными 18:39
Детский тренер приговорен к 2 годам колонии за гибель 8-летнего хоккеиста 18:36
В Петербурге задержали водителя, выстрелившего в пассажира из ракетницы 18:34
Короля Испании объявили персоной нон грата в Каталонии 18:33
В Саранске пропавшая студентка из Ульяновской области найдена мертвой 18:29
В Госдуме оценили планы Зеленского о "Крымской платформе" 18:27
Космонавт Анна Кикина послужила прообразом новой куклы Barbie 18:25
Иммунолог назвал главные особенности южноафриканского штамма коронавируса 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Семь лет назад крымчане высказались за воссоединение с Россией
Семь лет назад крымчане высказались за воссоединение с Россией
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
16.03.2021 19:54
Рубрика: Власть

Госдума обратится к соцсетям для совместной борьбы с запрещенным контентом

Текст: Татьяна Замахина
Более 3 тысяч единиц незаконного контента до сих пор не удалено в Twitter, работа которого была замедлена из-за неисполнения российских законов. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев. Депутаты, по его словам, намерены обратиться к руководству этой соцсети и других IT-компаний с призывом наладить диалог во избежание блокировок.
Фото: iStock
Роскомнадзор допускает блокировку других соцсетей после Twitter

Речь идет о Facebook, YouTube, Google и TikTok, пояснил депутат. На этих площадках, отметил он, "не модерируется и не удаляется запрещенный контент".

"Мы сегодня подготовили и утвердили концепцию нашего обращения к руководству этих компаний с тем, чтобы показать, что на территории нашей страны ваши сотрудники не выполняют наши законы", - сказал Пискарев журналистам по итогам заседания комиссии.

Он напомнил, что Роскомнадзор имеет право "затормозить трафик самой площадки и вообще ее заблокировать". В частности, напомнил он, в отношении Twitter со стороны ведомства такое предупреждение уже прозвучало.

"Не надо доводить до этого, - считает парламентарий. - Мы хотим обговорить с руководством, чтобы снять все вопросы заранее".

По его словам, только по Twitter зафиксировано более 3 тысяч фактов неудаленного контента - "это и детская порнография, и призывы к суицидам, и призывы к наркопотреблению".

Можно, среди прочего, обязать упомянутые платформы создать на территории РФ свои представительства, считает он. "Чтобы можно было с ними разговаривать, чтобы можно с ними работать, чтобы объяснять, в суд подать в конце концов, взыскать с них деньги за неисполнение наших законов", - пояснил Пискарев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Компании Информационные технологии Facebook Компании Информационные технологии Twitter Компании Информационные технологии Google

Главное сегодня

Роскомнадзор допускает блокировку других соцсетей после Twitter
Петербургский экономический форум пройдет в очном формате
В Кремле назвали единственный способ остановить пандемию
В Совфеде оценили слова норвежского политика о Крыме
Принят закон о штрафах за гаджеты без российских программ
Путин: Россия не будет искусственно удерживать своих граждан внутри страны
Неопытным инвесторам перестанут продавать сложные финпродукты