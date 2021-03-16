Госдума обратится к соцсетям для совместной борьбы с запрещенным контентом

Более 3 тысяч единиц незаконного контента до сих пор не удалено в Twitter, работа которого была замедлена из-за неисполнения российских законов. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев. Депутаты, по его словам, намерены обратиться к руководству этой соцсети и других IT-компаний с призывом наладить диалог во избежание блокировок.

Речь идет о Facebook, YouTube, Google и TikTok, пояснил депутат. На этих площадках, отметил он, "не модерируется и не удаляется запрещенный контент".

"Мы сегодня подготовили и утвердили концепцию нашего обращения к руководству этих компаний с тем, чтобы показать, что на территории нашей страны ваши сотрудники не выполняют наши законы", - сказал Пискарев журналистам по итогам заседания комиссии.

Он напомнил, что Роскомнадзор имеет право "затормозить трафик самой площадки и вообще ее заблокировать". В частности, напомнил он, в отношении Twitter со стороны ведомства такое предупреждение уже прозвучало.

"Не надо доводить до этого, - считает парламентарий. - Мы хотим обговорить с руководством, чтобы снять все вопросы заранее".

По его словам, только по Twitter зафиксировано более 3 тысяч фактов неудаленного контента - "это и детская порнография, и призывы к суицидам, и призывы к наркопотреблению".

Можно, среди прочего, обязать упомянутые платформы создать на территории РФ свои представительства, считает он. "Чтобы можно было с ними разговаривать, чтобы можно с ними работать, чтобы объяснять, в суд подать в конце концов, взыскать с них деньги за неисполнение наших законов", - пояснил Пискарев.