Госдума обратится к соцсетям для совместной борьбы с запрещенным контентом

Речь идет о Facebook, YouTube, Google и TikTok, пояснил депутат. На этих площадках, отметил он, "не модерируется и не удаляется запрещенный контент".
"Мы сегодня подготовили и утвердили концепцию нашего обращения к руководству этих компаний с тем, чтобы показать, что на территории нашей страны ваши сотрудники не выполняют наши законы", - сказал Пискарев журналистам по итогам заседания комиссии.
Он напомнил, что Роскомнадзор имеет право "затормозить трафик самой площадки и вообще ее заблокировать". В частности, напомнил он, в отношении Twitter со стороны ведомства такое предупреждение уже прозвучало.
"Не надо доводить до этого, - считает парламентарий. - Мы хотим обговорить с руководством, чтобы снять все вопросы заранее".
По его словам, только по Twitter зафиксировано более 3 тысяч фактов неудаленного контента - "это и детская порнография, и призывы к суицидам, и призывы к наркопотреблению".
Можно, среди прочего, обязать упомянутые платформы создать на территории РФ свои представительства, считает он. "Чтобы можно было с ними разговаривать, чтобы можно с ними работать, чтобы объяснять, в суд подать в конце концов, взыскать с них деньги за неисполнение наших законов", - пояснил Пискарев.