Jimny пошел по стопам Niva Legend: будут "длинная" версия и пикап

Suzuki приступила к дорожным тестам новой модификации Jimny. "Шпионы" сфотографировали внедорожник с увеличенной колёсной базой.

Suzuki Jimny сменил поколение в 2018 году и неизменно пользуется спросом: компания едва успевает собирать внедорожники с сохранением очереди на них в несколько месяцев. Видимо, изучив потребности рынка и мнения клиентов, Suzuki решила выпустить более практичный вариант модели - с увеличенной колёсной базой.

На "шпионских" фото видно, что расстояние между колёсами прототипа заметно больше, чем у серийной продающейся версии, но при этом у машины нет задних дверей.

Ранее "РГ" сообщала, что пятидверный Jimny может быть выпущен в Индии силами СП Maruti-Suzuki, причём часть из выпущенных машин будет предназначена для экспорта на другие рынки.

Также есть неофициальная информация, что Suzuki Jimny может стать основой для пикапа. Причём пикап Jimny уже был представлен, но только в роли "самоделки" от дилера.

В России Jimny, как и на остальных мировых рынках, предложен со 102-сильным бензиновым двигателем 1.5 литра, на выбор - "механика" или АКП, привод - полный. Цена на внедорожник стартует от 1 709 000 рублей.