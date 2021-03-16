Как быстрее восстановиться после COVID-19

С постковидным синдромом сталкивается каждый пятый переболевший. На что надо обратить внимание и как помочь себе восстановиться, "РГ - Неделе" рассказал иммунолог-аллерголог, завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.

Санаторное лечение после COVID-19 — это хорошо, но его может оказаться недостаточно. Фото: Иван Макеев / Комсомольская Правда

Сейчас много говорят о постковидном синдроме: вирус бьет по всему организму. Как коронавирус влияет на иммунную систему?

Михаил Костинов: Иммунная система - наш главный борец с инфекцией, от ее исходного состояния во многом зависит развитие болезни и ее исход. Сейчас уже ясно, что коронавирус атакует многие органы и системы организма, в том числе и иммунную. У нас нет пока достаточных данных об исходных критериях, по которым мы могли бы заранее оценить: заразится ли человек и как тяжело будет болеть, хотя мы уже понимаем, кто в группе повышенного риска - это пожилые, люди с ожирением, заболеваниями сердца и сосудов. Но не редкость, когда тяжело болеют и молодые, внешне здоровые люди. За последний год, наблюдая, как по-разному - от очень легкой формы до смертельной - переносят заболевание разные люди, многие наконец задумались, что о состоянии иммунной системы надо заботиться так же, как мы бережем сердце, зрение, другие жизненно важные системы. Потому что наш иммунитет - это основа нашего здоровья.

Когда можно говорить, что у человека постковидный синдром?

Михаил Костинов: Первый симптом, с которым сталкивается большинство переболевших, - это сильная усталость. Многие отмечают ухудшение памяти, невозможность сосредоточиться, жалуются на раздражительность или, наоборот, депрессию, головокружение, плохой сон, отсутствие аппетита. Проявление симптомов индивидуально, они могут быть и слабыми, и сильными. Кроме того, у переболевших активизируются хронические инфекции, например герпес. Обостряются другие хронические недуги. Все это говорит о нарушениях в работе иммунной системы, центральной нервной системы. Причем то, что мы видим клинически, это только верхушка айсберга, изменения, которые происходят в организме, глубже и не всегда заметны сразу.

Как долго происходит восстановление? И можно ли его ускорить?

Михаил Костинов: Реабилитация включает в себя комплекс действий: это и бассейн, и физкультура, и всевозможные восстанавливающие процедуры. Поскольку во время болезни истощается иммунитет, накапливается дефицит иммунных клеток, нужно помочь им восстановиться. Есть предположение, что санаторного лечения для реабилитации после COVID-19 может быть недостаточно.

Наблюдения за болевшими атипичной пневмонией во время эпидемии 2001-2002 годов (ее вызвал похожий на нынешний коронавирус SARS-CoV-1) показали, что спустя даже четыре года после заболевания многие пациенты сохраняли дефекты в психическом состоянии. Вот почему, не зная отдаленных последствий по новой коронавирусной инфекции, медики ставят задачу не пускать восстановление на самотек. Наблюдения терапевта тут недостаточно. Каждый специалист - эндокринолог, кардиолог, гепатолог, невропатолог - должен помогать пациенту вернуть здоровье.

Получается, что даже если человек переболел легко, то у него позже могут возникнуть неприятные последствия?

Михаил Костинов: Этот вирус серьезно влияет на иммунную систему. СOVID-19 часто сравнивают с гриппом. Но смотрите: человек, который перенес тяжелый грипп, уже через две недели может выходить на работу. После COVID-19 восстановление идет месяцами. Через три месяца к тому уровню самочувствия, что был до заболевания, возвращается не более трети переболевших.

Еще не изучено влияние COVID-19 на аутоиммунитет. Нельзя исключить, что новый вирус может запустить или активировать аутоиммунные болезни.

Можно ли усилить реабилитацию - гимнастику, прогулки, диету - лекарственной терапией? Есть ли такие препараты, которые поддерживают иммунитет?

Михаил Костинов: В нашей стране традиционно используют иммунотропные средства. Сейчас их опробуют при реабилитации после COVID-19. Это, например, препараты интерферона. Также разработаны синтетические препараты, которые косвенно влияют на все этапы заболевания - от начала, когда вирус только проникает в организм, на последующих этапах - когда идет воспалительная реакция и может развиться гипервоспаление, и, наконец, на завершающем этапе - восстановлении. Сейчас идут международное и российское исследования новой нашей разработки - препарата "азоксимера бромид". Мы ожидаем, что он способен повлиять на иммунопатогенез практически на всех этих стадиях. Такой подход к лечению самый правильный - иммунитет надо поддерживать не только при реабилитации, но и с самого начала болезни. При этом хочу предупредить: перед применением таких препаратов нужно консультироваться с лечащим врачом. Как любые лекарства, иммунотропы имеют противопоказания и могут принести не только пользу, но и нанести вред организму. Особенно при неправильном использовании.

Как поддержать иммунитет заранее, чтобы снизить риск заражения?

Михаил Костинов: Самый эффективный метод - это вакцинация. Но если вакцины нет, можно применять лекарства, стимулирующие иммунную защиту, - это иммунотропные препараты. Остро эта проблема стояла прошлым летом, когда нужно было защищать медиков в "красных зонах".

Не все мои коллеги поддерживают применение таких препаратов, считают, что их влияние на иммунную систему недостаточно изучено. Лекарство может привести к ранней инициации иммунного ответа у человека, помочь иммунитету быстрее увидеть вирус и быстрее с ним справиться. Далее препарат восстанавливает дефекты иммунной системы, помогая справиться с воспалительной реакцией. Но не исключен и риск возникновения аутоиммунного поражения. Сейчас у нас редкий шанс изучить все эти процессы, и такие исследования идут.

Правда ли, что коронавирус "вытеснил" грипп?

Михаил Костинов: Думаю, дело не в том, что "вытеснил", а в том, что помогли карантинные меры. Проявления всех респираторных заболеваний в этом сезоне уменьшились в два раза - не только в России, это международные данные.

Но хочу отметить: в последние годы заболеваемость гриппом серьезно уменьшилась. Благодаря группе людей, которая делает прививки против гриппа по всей планете, сформировалась иммунная прослойка, тот самый популяционный иммунитет, в результате снизились и заболеваемость гриппом, и летальность.

SARS-CoV-2 - это новый вирус, мы к нему стерильны, у нас еще нет от него приобретенной защиты. Отсюда такой всплеск заболеваемости. Можно допустить, что у болевших COVID-19 косвенно формировался иммунитет и к гриппу - неспецифический. Но это только предположение, оно требует дальнейших наблюдений и исследований.

Есть ли угроза, что переболевшие COVID-19 на фоне снижения иммунитета будут чаще болеть другими инфекциями?

Михаил Костинов: Действительно, последствия у переболевших есть: у них возникают гаймориты, фарингиты, повторные внебольничные пневмонии. Какие косвенные признаки неблагополучия находят у таких пациентов? У них, как правило, высокий уровень иммуноглобулина-M (антитела IgM). Поэтому, если при тестировании этот показатель остается высоким в течение 2-4 месяцев, значит нужно искать другие причины нездоровья, которые мог инициировать коронавирус.