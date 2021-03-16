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"Королева рок-н-ролла" Тина Тернер объявила о завершении карьеры

Новости
    16.03.2021, 13:05
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Юрий Абрамочкин/ РИА Новости Фото: Юрий Абрамочкин/ РИА Новости
Фото: Юрий Абрамочкин/ РИА Новости

Легендарная певица и актриса Тина Тёрнер объявила о завершении карьеры.

Фото: EPA/Ivan Franco
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Как сообщает The Sun, 81-летняя дива дала понять, что прощается со сценой и фанатами, рассказав о своей жизни в документальном фильме канала Sky, который так и называется - "Тина".

Напомним, Тёрнер перенесла инсульт, рак и почечную недостаточность (потребовалась трансплантация).

Тёрнер заявила, что хочет провести оставшуюся часть своей жизни вне внимания публики.

Артистка решила подвести итоги своей жизни, и звучат они мрачно: "Нельзя сказать, что я прожила хорошую жизнь. Плохое недостаточно компенсировалось хорошим", - сказала певица.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
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Тина призналась, что её жизнь была жестокой. При этом она отмечает, что гордится тем, что её жизнь и творчество кому-то помогли.

Певица призналась, что она страдала от посттравматического синдрома в результате домашнего насилия, которому её подвергал первый муж, Айк Тёрнер. Сейчас она счастлива со вторым мужем, 65-летним Эрвином Бахом. Он тоже появился в фильме, сообщив, что Тина решила отправиться в США, чтобы попрощаться с американскими поклонниками и после этого завершить карьеру". Речь идёт о шоу на Бродвее, состоявшемся два года назад.

"Этот фильм и та премьера - это финал", - заявил Бах.

Фото: kinopoisk.ru
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Тина Тёрнер (Анна Мэй Буллок) родилась в 1939 году в Теннеси. Обладательница восьми "Грэмми" и титула "Королева рок-н-ролла".

В 1988 году попала в Книгу рекордов Гиннесса, выступив перед самой большой платной аудиторией (более 188 тысяч человек на "Маракане" в Рио-де Жанейро). В начале 2000-х во второй раз попала в Книгу рекордов - как сольный исполнитель, продавший наибольшее количество билетов на концерты.

В 1993-м автобиография Тёрнер легла в основу фильма "При чем здесь любовь?" (What's Love Got to Do With It?), посвященного тому самому браку с Айком Тёрнером.

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