Указ главы Республики Крым от 16 марта 2021 года № 67-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Новости

Патриарх Кирилл произнес проповедь о избавлении от любви к власти 16.03.2021
Глава СК взял на контроль расследование о сносе военного мемориала в Якутии 16.03.2021
УМВД Оренбуржья прокомментировало видеосюжет об избитой сожителем женщине 16.03.2021
Канадский тренер омского "Авангарда" привился "Спутником V" 16.03.2021
В Кремле ожидают, что Путин очно примет участие в ПМЭФ 16.03.2021
Захарова: В Польше преследуют российских журналистов 16.03.2021
"Спартак" намерен приобрести 100-килограммового нападающего сборной США 16.03.2021
Болгария отказалась от закупки боевых машин у США и Финляндии 16.03.2021
Экипировка умершего хоккеиста Файзутдинова соответствовала требованиям 16.03.2021
В России учредили новую премию для журналистов 16.03.2021
Росстат отметил ускорение спада промпроизводства в феврале 16.03.2021
Трейлер: сериал "Нерегулярные части" с черным Ватсоном заранее продлили 16.03.2021
Из-за AstraZeneca Меркель отложила совещание с местными властями 16.03.2021
Сериал "Убивая Еву" закрывается 16.03.2021
Министр обороны Японии отменил встречу с коллегой из Украины 16.03.2021
Стало известно, сколько россияне сэкономили в пандемию 16.03.2021
В Беларуси начнут использовать биометрические документы 16.03.2021
В СК обсудили ход расследования резонансных дел в регионах 16.03.2021
Польская компания подписала новый контракт на поставки нефти из России 16.03.2021
Использование новых технологий в сфере ТЭК могут сделать обязательным 16.03.2021
Место на парковке у дома хотят закреплять за инвалидами 16.03.2021
На Украине провалился первый аукцион по продаже тюрьмы 16.03.2021
У 73 строящихся жилых комплексов высок риск стать проблемными 16.03.2021
Детский тренер приговорен к 2 годам колонии за гибель 8-летнего хоккеиста 16.03.2021
В Петербурге задержали водителя, выстрелившего в пассажира из ракетницы 16.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
16 марта 2021 г.

Указ главы Республики Крым от 16 марта 2021 года № 67-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Дата подписания 16 марта 2021 г.
Опубликован 16 марта 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 6:

в подпункте 6.1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение 18 марта 2021 года в г. Симферополе на площади Ленина праздничного концерта и на проведение Всероссийским мотоклубом "Ночные волки" в г. Симферополе на площади Ленина праздничных мероприятий, посвященных Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией, а также мероприятий, организуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, праздничных мото-, автопробегов, торжественного смотра юнармейских отрядов и кадетских классов Республики Крым в рамках реализации общественного проекта "Юнармия. Мы - дети Крымской весны" 20 марта 2021 года с 10:00 до 16:00 на площадках ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского", проведение спортивных мероприятий по видам спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе, с участием профессиональных спортсменов, на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ВФСК ГТО, с общим количеством участников не более 50 человек и в присутствии посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения, на проведение собраний (конференций), проводимых в соответствии с учредительными документами организаций, при условии соблюдения общеобязательных правил поведения, установленных пунктом 3 настоящего Указа, а также на проведение представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования публичных слушаний по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на проведение сходов, собраний или конференций граждан с целью внесения проекта инициативного бюджетирования в местную администрацию в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией