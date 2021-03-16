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16.03.2021 11:01
Рубрика: Легковые авто

Новый Toyota Land Cruiser 300 может стать Trailhunter

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Компания Toyota запатентовала в США торговое наименование "Trailhunter", которое может получить новая внедорожная модель.

Фото: www.autohome.com.cn
Новый Toyota Land Cruiser 300 сохранит "атмосферник"

В документах нет никакой конкретики о Trailhunter, кроме того, что название относится к категории "Автомобили и их конструктивные элементы". В патентных ведомствах других стран торгового наименования Trailhunter не обнаружено, значит, оно актуально только для Соединённых Штатов.

Если это не новая модель, то второй самый очевидный вариант - специальная версия или модификация, которую отличает внедорожный "боекомплект", состоящий из обвеса и дополнительных технических решений. Он может быть предназначен для Tacoma, Tundra или 4Runner.

Также новое имя может быть зарезервировано для специальной версии нового Toyota Land Cruiser 300, который не появится в США раньше второй половины 2022 года.

Напомним, что в Японии уже прекратили приём заказов на Land Cruiser 200, Toyota готовит конвейер к выпуску "трёхсотого".

#Toyota