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16.03.2021 17:01
Рубрика: В мире

Почему принц Чарльз перестал отвечать на звонки своего сына

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)

Во время сенсационного интервью на прошлой неделе с американской телеведущей Опрой Уинфри принц Гарри, он же герцог Сассекский, сделал заявление о том, что его отец, принц Чарльз, отрезал его от финансов и перестал отвечать на телефонные звонки. Случилось это после того, как более года назад Гарри и Меган Маркл отказались от роли старших членов королевской семьи.

Британский телеведущий уволился из-за мнения о Меган Маркл

Однако хорошо осведомленный источник утверждает, что причина, по которой отец Гарри перестал отвечать на звонки своего младшего сына, заключалась в разочаровании поведением Гарри и его стилем жизни. Британская газета "The Daily Telegraph" сообщила, что принц Чарльз начал уклоняться от звонков Гарри, так как его сын продолжал просить денежной поддержки даже после того, как принц Уэльский помог финансировать его свадьбу и покрыть затраты на проживание.

"Он много вложил в свадьбу и в ремонт коттеджа Frogmore и сделал все возможное, чтобы Гарри и Меган ощущали финансовую поддержку, но они попросили все больше и больше", - цитируется источник. Он же утверждает, что "если принц Чарльз был не слишком склонен отвечать на звонки Гарри, то это было связано с тем, что он не хотел, чтобы с ним обращались как с банкоматом". Не пожелавший назвать своего имени друг принца Чарльза сказал британской "The Sunday Times", что Гарри был "чертовым лицемером", уверяя в ходе интервью Опру Уинфри, что его отключили от всякой помощи. В скандальном телеинтервью Гарри и Меган высказали претензии к королевской семье в том, что они оказались финансово отрезаны от нее и что пока Меган была беременна одна из королевских особ выразила опасения по поводу того, "насколько темной" будет кожа их сына Арчи. Однако самым взрывным стало сенсационное заявление Меган Маркл, что давление и контроль, которые она чувствовала во время пребывания в королевской семье, привели ее к тому, что она "не хотела жить".

Гарри и Меган заявили, что они испытывали страх оказаться в тяжелом финансовом положении, так как им не было предоставлено финансирование для обеспечения безопасности после их отъезда из Британии. Чем завершится вся эта неприглядная королевская история, пока остается лишь гадать.

Принц Уильям отверг обвинения Гарри и Меган о расизме в их семье
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