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Рубрика: В мире

Дворец грехов

В копилку: признания принца Гарри и Меган Маркл - далеко не первое пятно на репутации британской королевской семьи
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Неделя № 56(8407)
Откровения принца Гарри и его супруги Меган Маркл в нашумевшем интервью американской журналистке Опре Уинфри шокировали Туманный Альбион и даже грозят стать несмываемым пятном на репутации британской королевской семьи. На фоне разбушевавшейся в Америке и частично перекинувшейся на Старый Свет борьбы за расовое равенство особенный резонанс вызвали рассказы смуглой Меган о том, что родственников ее мужа якобы очень беспокоил оттенок кожи их будущего ребенка. Кроме того, герцогиня Сассекская призналась, что во время беременности из-за сильного давления, в том числе со стороны СМИ, неоднократно думала о самоубийстве, но на свои просьбы о психологической помощи якобы слышала категоричное "нет".
В интервью Гарри рассказал, сколь аморально вела себя его семья, однако он сам неоднократно навлекал позор на отчий дом. Фото: instagram.com / meghanmarkle_official В интервью Гарри рассказал, сколь аморально вела себя его семья, однако он сам неоднократно навлекал позор на отчий дом. Фото: instagram.com / meghanmarkle_official
В интервью Гарри рассказал, сколь аморально вела себя его семья, однако он сам неоднократно навлекал позор на отчий дом. Фото: instagram.com / meghanmarkle_official

Многие сторонники королевской семьи, в том числе очень популярный в Британии телеведущий Пирс Морган, обрушились на чету Сассекских с яростной критикой, назвав их предателями и лгунами. Многие британские СМИ усердно выискивают и изобличают противоречия в заявлениях Меган и Гарри, словно пытаясь оправдать династию Виндзоров. Но на самом деле нынешний скандал - далеко не исключение, а скорее лишь один из многих эпизодов, пятнавших имидж династии.

Фото: Arthur Edwards / AFP / POOL
Принц Уильям отверг обвинения Гарри и Меган о расизме в их семье

Разные высказывания с расистским подтекстом нет-нет да периодически проскакивали у представителей августейшей фамилии Соединенного Королевства. Немало "подставлялся" супруг королевы Елизаветы II принц Филип. Во время своей поездки в Китай в 1986 году он заявил группе британских студентов: "Если пробудете здесь еще дольше, то все станете узкоглазыми". В 1999 году, увидев старинный блок предохранителей на одном заводе, он пошутил: "Выглядит, будто его собрал индус". Еще одна противоречивая реплика проскользнула в 2002 году, когда принц в разговоре с австралийским аборигеном спросил: "Все еще метаете копья?"

А в 2015 году газета The Sun шокировала британцев видеокадрами, на которых - кто бы мог подумать - руку в нацистском приветствии выбрасывает... сама Елизавета II! Правда, будучи еще совсем ребенком. Вместе с ней это делают ее мать и сестра, а подначивает их дядя будущей правительницы, впоследствии вошедший в историю под именем короля Эдуарда VIII. Тот самый, который отказался от престола ради разведенной американки Уоллис Симпсон, а также многими экспертами небезосновательно подозревался в связях с Гитлером и даже шпионаже в пользу нацистской Германии. Как-либо комментировать просочившиеся в сеть кадры нелицеприятной королевской хроники Букингемский дворец тогда наотрез отказался.

Кстати, и сам принц Гарри, который вместе с супругой в разговоре с Опрой Уинфри изобличал своих августейших родственников в расизме, сам однажды пришел на костюмированную вечеринку в форме африканского корпуса вермахта со свастикой на руке да еще и в преддверии дня памяти жертв Холокоста. Кроме того, как-то раз Гарри на одном видео назвал своего сослуживца словом paki, которое обозначает человека пакистанского происхождения и в английском языке является оскорблением. Другого товарища он назвал raghead - так в Британии пренебрежительно называют тех, кто носит тюрбан или куфию.

В биографии британской королевской семьи немало и других нелицеприятных страниц. Тот же Гарри, еще будучи школьником, вместо того чтобы готовиться к выпускным экзаменам, предпочитал проводить свободное время в клубах с девушками, алкоголем и даже наркотиками. Как пишет газета The Daily Mirror, в 16 лет Гарри по решению своего отца, принца Чарльза, даже посетил реабилитационную клинику для наркозависимых, чтобы воочию увидеть, что может быть, если он не одумается. Одумался он или нет - сказать сложно, однако спустя много лет уже повзрослевший принц вновь вляпался: в сети опубликовали его обнаженные фото, сделанные во время поездки в Лас-Вегас. Видимо, не зря это место называют "Городом греха": как сообщил портал TMZ, кадры были сделаны после того, как Гарри сыграл с незнакомыми девушками в бильярд на раздевание и, очевидно, проиграл вчистую.

По словам Меган, ее новоиспеченных родственников очень волновал цвет кожи их с Гарри ребенка. Фото: instagram.com / meghanmarkle_official

В весьма бурной молодости подозревают и деда принца - супруга королевы герцога Эдинбургского. Больше всего слухов ходят вокруг так называемого "Четверг-клуба" - ланч-собраний влиятельных джентльменов, которые встречались каждый четверг в одном из ресторанов лондонского квартала Сохо и, как подозревают некоторые исследователи, порой устраивали самые настоящие оргии. Нередко можно услышать утверждения, будто и Филип посещал эти встречи еще будучи холостяком, однако однозначного доказательства этому найти трудно. Хотя бывшая жена экс-секретаря принца Майкла Паркера, Эйлин, в своей книге писала, будто бы Филип и ее супруг придумали себе псевдонимы "Мергатройд и Винтерботтом", чтобы покидать Букингемский дворец и отправляться в город по делам.

Члены династии не раз отличались шокирующим поведением, в том числе расистскими высказываниями 

Показательна и история с участием среднего сына королевы Елизаветы принца Эндрю. В 2019 году американка Вирджиния Джуффре публично заявила, что известный финансист Джеффри Эпштейн, осужденный за вовлечение несовершеннолетних в проституцию, принудил ее к сексу с принцем, когда ей было всего 17 лет. Она также представила фото, где сын королевы держит ее за талию. На защиту последнего встал Букингемский дворец, в официальном заявлении отрицая, что у Эндрю были какие-либо сексуальные контакты или отношения с Вирджинией. Однако после этого принц, пытаясь ответить на обвинения и объяснить свою дружбу с Эпштейном, дал интервью BBC, в котором стал противоречить сам себе и нанес своей репутации еще больший урон. В итоге ему пришлось сложить с себя все публичные обязанности.

Позже в интервью Опре Уинфри Меган скажет: "Они с готовностью лгали, чтобы защитить других членов семьи, но не хотели говорить правду, чтобы защитить меня и моего мужа". Многие журналисты углядят в этой фразе намек на историю с ее августейшим родственником.

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