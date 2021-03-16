Мичуринские ученые собрали механического садовника для теплиц

- Одна из наших задач - апробация на практике передовых методов биологического регулирования. Установлено, что когерентный, например лазерный, свет оказывает большое влияние на развитие клеток, с его помощью можно управлять ростом растений, их иммунитетом, продуктивностью. Свет влияет на многие жизненно важные процессы. Для получения практических результатов мы досвечиваем специальным образом настроенными лазерами томаты - одну из наиболее популярных тепличных культур. По технологии это необходимо делать рано утром или поздно вечером. То есть в 5.00 сотрудник должен прийти в теплицу, взвалить на плечи тяжелый рюкзак с оптической установкой и аккумуляторами и медленно, со скоростью метр в минуту, двигаться между рядами растений. Дело это утомительное и долгое - длина каждого ряда 35 метров. Чтобы не заниматься нудной работой самим, мы собрали робота, - улыбнулся заведующий лабораторией, доктор технических наук Андрей Будаговский. По мнению ученого, нежелание делать тяжелую или низкоинтеллектуальную работу стало причиной многих изобретений человечества.
Сейчас в теплице трудится уже второй вариант механического садовника. Первый был автоматом, то есть выполнял заложенную в него программу. Второй стал истинным роботом и может самостоятельно принимать решения в зависимости от условий внешней среды. Например, в конце весны и начале лета растения больше всего страдают от жары -вянут листья, замедляется фотосинтез, начинается некроз клеток. Заметив это, машина проводит дополнительную обработку верхних листьев: на них жара действует наиболее пагубно. Осенью и зимой, когда солнечного света меньше всего, робот может провести не один сеанс досвечивания, а два или три - в зависимости от уровня освещения.
40-килограммовую платформу с телескопической штангой, на которой установлены лазеры, распылители и датчики, Будаговский разработал сам. Большую помощь оказали жена - тоже доктор наук - и сын-кандидат. Все трое - физики. Жена занималась микроэлектроникой, сын (сотрудник физического института Академии наук имени П. Н. Лебедева) написал необходимые программы, Андрей Валентинович придумал проект и создал механику. Большую часть комплектующих: лазеры, электроприводы, аккумуляторы, фотографический штатив - выписали по интернету. Необходимые узлы сопряжения Будаговский выточил на станке сам. Активное участие в испытаниях устройства принимали сотрудники лаборатории.
Передвигается робот по труборельсам, имеющимся в любой современной теплице. Внутри них бежит горячая вода, отапливая помещение, снаружи ездят тележки и другое технологическое оборудование. Поставили на рельсы и робота - в одной из теплиц у него есть собственный гараж, куда он ездит заряжаться. Емкости аккумуляторов хватает на несколько дней работы, но дальше без помощи человека не обойтись: умную машину нужно включить в розетку.
Имеется у железного садовника и оружие против вредителей - не химическое, а биологическое.
- Применение фунгицидов не только подавляет болезнетворные организмы (бактерии и грибы), но и приводит к их селекции на устойчивость. За последние 10 лет сопротивляемость патогенов выросла в сотни раз. Поэтому для борьбы с болезнями растений мы тоже используем бактерии - но не болезнетворные, а нужным образом модифицированные при помощи того же лазерного света, - объяснил Будаговский.
Одного нет у робота - имени. Физики не лирики и прозвища своему помощнику давать не стали. "Робот", "машина", "это устройство" - вот и все, на что он может рассчитывать.
- Его задача - облегчить проведение экспериментов и стать прообразом новой интеллектуальной техники, - уточнил ученый. - Наша задача - получать фундаментальные знания о живых организмах и разрабатывать на их основе технологические приемы. А создавать новую технику должны специалисты в конструкторских бюро. Каждый должен заниматься своим делом.