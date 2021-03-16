Извержение на Ключевском вулкане стало уменьшаться

Извержение побочного прорыва на Ключевском вулкане, по мнению ученых, ослабло. Уменьшилась высота выброса бомб из шлакового конуса, а также снизилась скорость движения лавового потока.

Как сообщил директор института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров, еще несколько дней назад наблюдения показали нарастание толщины лавы, что привело к образованию изогнутых рукавов и изменению направления потока.

"Грязекаменные потоки по-прежнему будут двигаться по рекам Крутенькая и Киргурич, и в ближайшем времени не представляют угрозы населенным пунктам", - отметил ученый.

Прорыв произошел 18 февраля на высоте 2850 метров. Он состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 метров друг от друга. Длина лавового потока превысила 1,2 километра. Высота шлакового конуса у истока прорыва составляет 60 метров, а диаметр основания - 100 метров.

По данным ученых, из-за извержения селевые потоки могут попасть в водоемы, что навредит нерестовым процессам и экосистеме реки Камчатка.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.