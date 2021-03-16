Фигурант дела экс-главы Ростехнадзора по СЗФО получил условный срок

В Дзержинском районном суде Петербурга вынесен приговор Алексею Шувалову, фигуранту дела о многомиллиардных хищениях взносов саморегулируемых строительных организаций. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Шувалов приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Подсудимый признал предъявленные ему обвинения и заключил соглашение о сотрудничестве.

Дело Шувалова является частью огромного расследования дела экс-главы Ростехнадзора по СЗФО Григория Слабикова. В следствии полагают, что в 2009 году в Петербурга была создана группировка, в которую вошел Слабиков и несколько его хороших знакомых. Они создали сеть подконтрольных организаций в области проектирования и изысканий и начали принимать членские взносы и заключать договора о размещении средств компенсационных фондов.

Такие фонды нужны на случай, если у строительной или проектной организации возникнут непредвиденные сложности. Однако, как полагают в следствии, средства поступали в подконтрольные участникам группировки структуры и фактически похищались.

В конце прошлого года условный срок получил еще один из фигурантов. Дело Григория Слабикова до суда пока не дошло.