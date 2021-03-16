Новости

Официально: новый Капитан Америка станет гомосексуалистом 16:08
В молодежном "Динамо" рассказали о главной мечте Тимура Файзутдинова 16:04
В России вышел документальный фильм о борьбе с деменцией 16:04
В Белгороде сотрудников ГИБДД заподозрили в выдаче прав за взятки 16:02
Гинцбург рассказал, можно ли пить алкоголь после вакцинации от COVID-19 15:55
Первые эпизоды "Властелина колец" переснимут, премьера откладывается 15:39
Сенатор Инна Святенко: В Москве снижаются показатели безработицы 15:31
Собянин: В 2021 году планируем завершить реставрацию 100 памятников 15:24
Красовский призвал Роскомнадзор обратить внимание на политику YouTube 15:10
Гинцбург рассказал о планах испытаний "Спутника V" среди пациентов с ВИЧ 15:05
В Совфеде оценили слова норвежского политика о Крыме 14:58
"ЭпиВакКорону" проверят на эффективность против штамма COVID-19 из ЮАР 14:50
Кузнецова проработает возможности возобновления работы палаточных лагерей 14:46
В международном аэропорту Хабаровск завершили первый этап реконструкции 14:42
Главу Астраханской таможни обвинили в ущербе на 83 млн рублей 14:40
СК начал проверку по факту гибели 19-летнего хоккеиста после травмы 14:35
Анна Кузнецова: В РФ нужна программа создания круглогодичных детских лагерей 14:34
Песков заявил о недопустимости в РФ референдумов о самоопределении регионов 14:26
В НАТО назвали главные угрозы Западу 14:19
Названы регионы с самым дешевым жильем 13:48
В Челябинске сделали женскую сумочку и "антиковидную" маску из бетона 13:36
В Госдуме не верят в изменение позиции Запада к воссоединению Крыма и РФ 13:34
Володин поддержал идею наградить госпремией разработчиков вакцины от COVID 13:32
Фридайвер установил на Байкале рекорд Гиннесса по глубине погружения 13:25
Синоптики назвали сроки начала весны в Москве 13:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Семь лет назад крымчане высказались за воссоединение с Россией
Семь лет назад крымчане высказались за воссоединение с Россией
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
16.03.2021 16:04
Рубрика: Общество

В молодежном "Динамо" рассказали о главной мечте Тимура Файзутдинова

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба молодежной хоккейной команды "Динамо Санкт-Петербург" Фото: Пресс-служба молодежной хоккейной команды "Динамо Санкт-Петербург"
Фото: Пресс-служба молодежной хоккейной команды "Динамо Санкт-Петербург"

Смерть 19-летнего защитника молодежного хоккейного клуба "Динамо Санкт-Петербург" Тимура Файзутдинова стала шоком для команды. В клубе рассказали о последних мечтах и планах юного спортсмена.

Фото: instagram.com/hcdynamospb
Ближайшие матчи КХЛ И МХЛ пройдут в память о Тимуре Файзутдинове

В команде Тимура чаще называли Тим. В клубе он отыграл четыре сезона, это считается много для "молодежки", в последний сезон был капитаном команды. Его кредо - защита. Он редко шел в атаку, но именно он держал оборону, страховал всю команду.

"Спрашиваешь у него: "Тим, почему в атаку не ходишь?" Смеется: "Дороги не знаю!", - вспоминают в хоккейном клубе.

Болельщики любили Файзутдинова, называли его "кэп".

Тимур переехал в Петербург из Челябинска, заканчивал школу "Динамо Санкт-Петербург", подавал большие надежды. Блестящие перспективы и известность не изменили характер спортсмена, он не конфликтовал ни с кем в команде, не выяснял отношений.

Накануне Нового года в молодежке "Динамо" спортсменам предложили загадать желания. Парни загадывали разное: кто-то хотел новый телефон, кто-то играть в НХЛ. Тимур Файзутдинов вывел крупными буквами "Кубок Харламова" - награда, вручаемая победителям Молодежной хоккейной лиги. Об этом кубке Тимур часто говорил и болельщикам, которые периодически встречал в метро.

Путь к цели Тимура Файзутдинова трагически прервался во время матча с ярославским "Локо". В лицо хоккеиста попала шайба, спортсмен получил сильнейшую травму, несколько дней провел в реанимации, но врачи оказались бессильны - сегодня молодой человек скончался.

В регионах Общество Утраты Происшествия ЧП Несчастные случаи Спорт Хоккей Игроки и тренеры Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

В Кремле назвали единственный способ остановить пандемию
В Совфеде оценили слова норвежского политика о Крыме
Песков заявил о недопустимости в РФ референдумов о самоопределении регионов
Принят закон о штрафах за гаджеты без российских программ
Гинцбург: Летальных исходов среди привившихся "Спутником V" не зафиксировано
Как будут начисляться выплаты на детей от 3 до 7 лет
В ВОЗ спрогнозировали победу над пандемией коронавируса в 2022 году