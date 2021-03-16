В молодежном "Динамо" рассказали о главной мечте Тимура Файзутдинова

Смерть 19-летнего защитника молодежного хоккейного клуба "Динамо Санкт-Петербург" Тимура Файзутдинова стала шоком для команды. В клубе рассказали о последних мечтах и планах юного спортсмена.

В команде Тимура чаще называли Тим. В клубе он отыграл четыре сезона, это считается много для "молодежки", в последний сезон был капитаном команды. Его кредо - защита. Он редко шел в атаку, но именно он держал оборону, страховал всю команду.

"Спрашиваешь у него: "Тим, почему в атаку не ходишь?" Смеется: "Дороги не знаю!", - вспоминают в хоккейном клубе.

Болельщики любили Файзутдинова, называли его "кэп".

Тимур переехал в Петербург из Челябинска, заканчивал школу "Динамо Санкт-Петербург", подавал большие надежды. Блестящие перспективы и известность не изменили характер спортсмена, он не конфликтовал ни с кем в команде, не выяснял отношений.

Накануне Нового года в молодежке "Динамо" спортсменам предложили загадать желания. Парни загадывали разное: кто-то хотел новый телефон, кто-то играть в НХЛ. Тимур Файзутдинов вывел крупными буквами "Кубок Харламова" - награда, вручаемая победителям Молодежной хоккейной лиги. Об этом кубке Тимур часто говорил и болельщикам, которые периодически встречал в метро.

Путь к цели Тимура Файзутдинова трагически прервался во время матча с ярославским "Локо". В лицо хоккеиста попала шайба, спортсмен получил сильнейшую травму, несколько дней провел в реанимации, но врачи оказались бессильны - сегодня молодой человек скончался.