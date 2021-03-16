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16.03.2021 21:00
Рубрика: Происшествия

В Петербурге избитую сиделкой блокадницу могут отправить в санаторий

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

98-летняя петербурженка, которая несколько дней назад была избита сиделкой, может получить путевку в санаторий. С соответствующей просьбой СК по Северной столице обратился в городские органы соцзащиты.

В Петербурге избитая сиделкой блокадница вновь попала в больницу

Сейчас пожилая женщина в больнице. Ее навещают волонтеры, также помощь оказывают следователи городского СК. Цель одна - пока пенсионерка в больнице - организовать для нее систему ухода, чтобы после выписки она не столкнулась со сложностями.

Сиделка, которая довела пожилую женщину до реанимации, не входит в систему городского соцобслуживания, ее нашли родственники, не имеющие возможности сами ежедневно помогать пенсионерке.

В итоге на следующий же день после заключения договора сиделка, пришла пьяной и избила свою подопечную. Сейчас сиделка арестована, обстоятельства случившегося расследует СК. Уже допрошены свидетели, прошли очные ставки. По версии следствия, сиделка намеревалась убить пенсионерку, но вмешались соседи: услышав крики из квартиры, они вызвали полицию.

В региональном СК отмечают, что в ведомстве намерены не только собрать доказательную базу по делу, но и помочь пенсионерке. Также пожилой женщине, пережившей блокаду Ленинграда, волонтеры намереваются сделать ремонт в квартире.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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