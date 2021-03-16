На Кубани отменили оправдательный приговор в деле об убийстве ребенка

Третий апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор мужчине, которого обвиняют в убийстве восьмилетней девочки в поселке Звезда Ленинградского района Кубани. В пресс-службе суда сообщили, что апелляцию подала прокуратура Краснодарского края.

- Отменен оправдательный приговор Краснодарского краевого суда обвиняемому в убийстве восьмилетней девочки, - говорится на сайте суда.

В прокуратуре региона подчеркнули, что дело будет отправлено на новое рассмотрение.

Как сообщалось ранее, девочка пропала 20 июня 2016 года в поселке Звезда Краснодарского края. Отчим высадил ребенка из машины рядом с домом, после этого школьницу никто не видел. По данным правоохранителей, отыскать останки ребенка удалось только в январе 2020 года, после того как на нескольких зданиях населенного пункта в Ленинградском районе Кубани появились надписи с указанием места. По подозрению в убийстве задержали 63-летнего жителя Звезды, который дал признательные показания, но позднее от них отказался.

23 ноября 2020 года коллегия присяжных заседателей вынесла мужчине оправдательный приговор, сочтя представленные доказательства неубедительными. Мужчину освободили в зале суда.