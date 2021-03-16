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16.03.2021 04:00
Рубрика: Легковые авто

Старый Volvo продают за 20 млн долларов

Текст: Юрий Зубко
Фото: www.autoevolution.com Фото: www.autoevolution.com
Фото: www.autoevolution.com

За универсал Volvo V70 попросили 20 млн долларов. Нет, продавец не сошел с ума, все дело в том, что вместе с машиной продается и уникальный регистрационный знак. Он представляет собой первую официальную табличку современного образца, сообщает Autoevolution.com.

Фото: istockphoto
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Номерной знак с надписью New York был оформлен отцом владельца универсала в конце 1970-х годов. Помимо Нью-Йорка внизу таблички размещен слоган Empire State, который отсылал к небоскребу, расположенному на острове Манхэттен.

Этот номерной знак является важной частью истории штата и настолько известен, что превратился в образец для местных сувениров.

Напомним, не так давно "РГ" сообщала о том, что австралиец купил номерной знак на автомобиль за 2 млн долларов.

Надо сказать, что самый дорогой номер в мире стоит 14,3 млн долларов - это табличка с цифрой 1 в Объединенных Арабских Эмиратах.

#Volvo