Tesla показала финальную версию электрогрузовика на видео

Semi on the track pic.twitter.com/0QCTYGbLJv — Tesla (@Tesla) March 14, 2021

Компания Tesla опубликовала на своей странице в Twitter 17-секундный ролик с тестов электрического грузовика Semi.

В видео Tesla Semi на испытательном полигоне проезжает мимо камеры. Примечательно, что демонстрируется финальный дизайн модели.

Фура с электрической силовой установкой двигается без прицепа. При этом Semi имеет характерный тихий ход по сравнению со стандартным дизельным грузовиком.

Впервые Tesla Semi представили в 2017 году. Выпуск электрогрузовика должен был стартовать в 2019 году. Сроки выхода по неизвестным причинам несколько раз смещались. Серийное производство тягача запланировано на текущий год.

Большегруз оснастят сразу четырьмя электромоторами. Ожидается, что такая фура сможет разгоняться до 100 км/ч за 5 секунд. С 40-тонным прицепом ускорение составит уже 20 секунд.

По словам главы компании Илона Маска, Tesla Semi получит и рекордный запас хода - до 1000 километров. Такой "дальнобойности" удастся достичь за счёт модернизированных аккумуляторов и новых технологий инженеров Tesla.