Венесуэла не разрешит применять вакцину AstraZeneca из-за осложнений

Венесуэла не одобрит применение вакцины AstraZeneca от коронавируса из-за осложнений, которые ассоциируются с этим препаратом. Заявление вице-президента страны Делси Родригес приводит телеканал NTN24.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. При этом ВОЗ рекомендовала странам продолжить применение вакцины.

На сегодняшний день в Венесуэле выявлено 145 тысяч 379 случаев заражения новым типом коронавируса. Данные приводят специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заражений.