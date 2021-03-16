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Рубрика: В мире

Венесуэла не разрешит применять вакцину AstraZeneca из-за осложнений

Фото: AP Photo / Matias Delacroix Фото: AP Photo / Matias Delacroix
Фото: AP Photo / Matias Delacroix

Венесуэла не одобрит применение вакцины AstraZeneca от коронавируса из-за осложнений, которые ассоциируются с этим препаратом. Заявление вице-президента страны Делси Родригес приводит телеканал NTN24.

Фото: AP Photo / Christophe Ena
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Ранее Европейское агентство лекарственных средств сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. При этом ВОЗ рекомендовала странам продолжить применение вакцины.

На сегодняшний день в Венесуэле выявлено 145 тысяч 379 случаев заражения новым типом коронавируса. Данные приводят специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заражений.

В мире Южная Америка Венесуэла Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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