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17.03.2021 11:00
Рубрика: Легковые авто

BMW рассказала подробности о кроссовере iX. Его будут продавать в России

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

В ноябре 2020 года BMW представила новый электрический кроссовер iX, продемонстрировав его дизайн, но ограничившись общими данными о мощности силовой установки и запасе хода на одной зарядке. Теперь появилась конкретика: представлены BMW iX xDrive40 и BMW iX xDrive50.

Фото: Пресс-служба BMW.
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Исходя из индекса становится понятно, что электрокары двухмоторные - по одному электродвигателю установлено на каждой из осей. Отдача силовой установки BMW iX xDrive40 составляет более 300 л.с., которые позволяют кроссоверу набирать первую "сотню" за 6 секунд. На одной зарядке можно проехать более 400 км.

Модификация BMW iX xDrive50 располагает более 500 л.с. От 0 до 100 км/ч кроссовер разгоняется менее чем за 5 секунд, а автономность - более 600 км.

Ёмкость аккумулятора iX xDrive40 - 70 кВт⋅ч, его можно заряжать устройствами мощностью до 150 кВт. BMW iX xDrive50 укомплектован батареей на 100 кВт⋅ч., максимальная мощность зарядки - 200 кВт. На станциях быстрой зарядки с постоянным током восполнить ёмкость батареи с 10 до 80% можно за 40 минут. За 10 минут можно подзарядиться на 90 или 120 км в зависимости от версии электрокара.

Фото: Пресс-служба BMW.

BMW iX уникален тем, что на модели дебютирует система iDrive на операционной системе BMW 8. "Приборка" 12.3 дюйма и мультимедийный комплекс с экраном 14.9 дюйма представлены единой панелью без физических органов управления.

Фото: www.motor1.com
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iDrive обзавёлся обучающимся голосовым помощником, которому можно присвоить имя и вести с ним диалог, поддерживает стандарт сетей 5G, имеет несколько режимов отображения информация, алгоритмы самообучения и, что наиболее важно, когда речь заходит о современной машине с потенциалом на будущее, будет обновлять ПО чаще, чем прежде (периодичность не уточняется).

Также в BMW рассказали о том, что в конструкции электрокара применено примерно 60 кг переработанного пластика, а для добычи и производства компонентов и непосредственно сборки машин используется только "зелёная" энергия, что помогло снизить выбросы предприятия на 18%.

Производство BMW iX осуществляется в Дингольфинге. В России электрокар появится в 2022 году.

Фото: Пресс-служба BMW.
#BMW