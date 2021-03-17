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17.03.2021 07:25
Рубрика: Спорт

Гольфист Вудс выписан из больницы после ДТП

Текст: Максим Домчев

Известный американский гольфист Тайгер Вудс выписан из больницы после автомобильной аварии, в которую он попал в конце февраля. Спортсмен сообщил об этом на своей странице в Twitter. Он отметил, что дальнейшее восстановление после перенесенных травм будут проводить дома.

Тайгеру Вудсу не будут предъявлять обвинения в опасном вождении

"Рад сообщить, что вернулся домой и продолжаю восстанавливаться. Благодарен за слова поддержки, которые получил за это время. Спасибо невероятным хирургам, врачам, медсестрам и другим медицинским работникам. Я буду восстанавливаться дома и работать над тем, чтобы становиться сильнее с каждым днем", - написал Вудс.

Авария с участием Вудса произошла 23 февраля в городе Ранчо Палос Вердес. 45-летний Вудс по невыясненный причинам на высокой скорости не справился с управлением автомобилем и тот перевернулся. Спасателям пришлось извлекать звезду гольфа из салона. У него были диагностированы травмы ноги. Вудса прооперировали, установив металлический стержень в травмированную ногу.

Вудсу принадлежит рекорд по продолжительности нахождения на первом месте в рейтинге. Американец возглавлял его 683 недели.

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