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17.03.2021 11:00
Рубрика: Экономика

Кого не коснется расширение доступа ФНС к банковской тайне

Текст: Роман Маркелов
Расширение доступа Федеральной налоговой службы (ФНС) к банковской тайне не коснется добросовестных налогоплательщиков. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
Фото: Владимир Новиков/РИА Новости Фото: Владимир Новиков/РИА Новости
Фото: Владимир Новиков/РИА Новости

Так, закон не меняет полномочий налоговых органов, поскольку ФНС и ранее имела право на получение такой информации, пояснили в министерстве финансов. Банки обязаны выдавать справки о наличии счетов, выписки по операциям на счетах, справки об остатках денежных средств при получении от налоговых органов мотивированного запроса. Это соответствует действующим нормам налогового законодательства, указывают в Минфине.

Фото: Владимир Новиков \ РИА Новости
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"В связи с тем, что Россия приняла на себя обязательства по международному обмену информацией в налоговых целях, уточняется перечень сведений, которые банки обязаны будут предоставлять по мотивированному запросу налогового органа. В свою очередь Россия также будет получать такую информацию от других стран", - говорится в сообщении Минфина.

Ранее сообщалось, что с 17 марта ФНС получит расширенный доступ к банковской тайне. Налоговики смогут запрашивать у кредитных организаций копии ряда документов: паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение денежными средствами, договора на открытие счета и заявления на его закрытие, карточек с образцами подписей и оттиска печатей. Ответ на запрос банки должны будут предоставить в течение трех дней со дня его получения.

Это также касается информации о бенефициарных владельцах, представителях клиента, выгодоприобретателях или об отдельных операциях за определенный период. Раньше налоговики могли получать данные о счетах и вкладах клиентов банков только в рамках проверок.

Как пояснили в ФНС, закон не предусматривает непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах и вкладах физлиц. Режим получения таких сведений останется прежним: только с согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя ФНС во время проверок.

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