"Корму" универсала Genesis G70 впервые сняли без камуфляжа

Genesis уже довольно продолжительное время "катает" по дорогам испытательные образцы своего первого Shooting Brake серии G70. До этого модель не попадалась без камуфляжа.

На фото, опубликованном Bobaedream, запечатлена задняя часть универсала G70 Shooting Brake. Откинутый полог позволяет рассмотреть фонари модели, которые сохранили дизайн, как на седане, но в силу типа кузова были разделены на две части: основную и "капельки" на крышке багажника.

Салон модели, скорее всего, будет повторять седан G70, обновлённый в сентябре 2020 года.

В зависимости от рынка модель могут оснастить двигателями объёмом 2.0 и 3.3 литра мощностью 252 и 370 л.с. - такие агрегаты прочат модели для корейского рынка. Моторная гамма универсала для Европы включит в себя "турбочетвёрку" 2.5 литра на 304 л.с., которая не досталась рестайлинговому седану G70, и V6 3.5 T-GDI с отдачей 380 л.с.

Дата премьеры Genesis G70 Shooting Brake пока неизвестна.