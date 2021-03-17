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17.03.2021 12:41
Рубрика: Легковые авто

"Корму" универсала Genesis G70 впервые сняли без камуфляжа

Текст: Константин Руссов
Фото: www.bobaedream.co.kr Фото: www.bobaedream.co.kr
Фото: www.bobaedream.co.kr

Genesis уже довольно продолжительное время "катает" по дорогам испытательные образцы своего первого Shooting Brake серии G70. До этого модель не попадалась без камуфляжа.

Фото: Ренат Закиев/РГ
Genesis завалит мир электромобилями

На фото, опубликованном Bobaedream, запечатлена задняя часть универсала G70 Shooting Brake. Откинутый полог позволяет рассмотреть фонари модели, которые сохранили дизайн, как на седане, но в силу типа кузова были разделены на две части: основную и "капельки" на крышке багажника.

Салон модели, скорее всего, будет повторять седан G70, обновлённый в сентябре 2020 года.

В зависимости от рынка модель могут оснастить двигателями объёмом 2.0 и 3.3 литра мощностью 252 и 370 л.с. - такие агрегаты прочат модели для корейского рынка. Моторная гамма универсала для Европы включит в себя "турбочетвёрку" 2.5 литра на 304 л.с., которая не досталась рестайлинговому седану G70, и V6 3.5 T-GDI с отдачей 380 л.с.

Дата премьеры Genesis G70 Shooting Brake пока неизвестна.

#Genesis