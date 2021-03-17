Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
17.03.2021 10:25
Рубрика: Бензин

Минэнерго: Предпосылок для повторения топливного кризиса нет

Текст: Сергей Тихонов
Предпосылок для повторения ситуации 2018 года на топливном рынке в 2021 году нет. Об этом заявил заместитель министра энергетики Павел Сорокин в эфире телеканала "Россия 24".
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

По его словам, учитывая более быстрые темпы восстановления спроса на нефть и нефтепродукты в России, продолжает расти объем нефти, направляемой для переработки и дальнейшей реализации на внутреннем рынке. "Топливные компании продолжают увеличивать запасы товарного бензина, полностью удовлетворяя потребности внутреннего рынка", - отметил Сорокин.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Эксперты дали простые советы, как снизить расход бензина

Минэнерго России продолжает мониторинг ситуации на нефтяном, газовом и топливном рынках, эффективно реагируя на все вызовы и следуя за изменением спроса.

Ранее стало известно, что с 1 мая будет скорректирована работа демпфирующего механизма, сглаживающего разницу между экспортной и внутрироссийской стоимостью топлива.

Демпфирующий механизм работает в обе стороны. На доплату нефтяным компаниям, поставляющим топливо на внутренний рынок, в случае высоких мировых цен, компенсируя их потери в результате отказа от экспорта. И наоборот, на изъятие части доходов компаний, когда поставки на внутренний рынок оказываются выгодней.