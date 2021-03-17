Минэнерго: Предпосылок для повторения топливного кризиса нет

По его словам, учитывая более быстрые темпы восстановления спроса на нефть и нефтепродукты в России, продолжает расти объем нефти, направляемой для переработки и дальнейшей реализации на внутреннем рынке. "Топливные компании продолжают увеличивать запасы товарного бензина, полностью удовлетворяя потребности внутреннего рынка", - отметил Сорокин.

Минэнерго России продолжает мониторинг ситуации на нефтяном, газовом и топливном рынках, эффективно реагируя на все вызовы и следуя за изменением спроса.

Ранее стало известно, что с 1 мая будет скорректирована работа демпфирующего механизма, сглаживающего разницу между экспортной и внутрироссийской стоимостью топлива.

Демпфирующий механизм работает в обе стороны. На доплату нефтяным компаниям, поставляющим топливо на внутренний рынок, в случае высоких мировых цен, компенсируя их потери в результате отказа от экспорта. И наоборот, на изъятие части доходов компаний, когда поставки на внутренний рынок оказываются выгодней.