Объявлены лауреаты IX ежегодной премии The Art Newspaper Russia

Торжественная церемония вручения IX Ежегодной премии The Art Newspaper Russia состоялась в московском "Манеже". Лауреаты премии были награждены в пяти номинациях: "Реставрация года", "Книга года","Музей года", "Выставка года" и "Личный вклад".

"Где я? Это мне не снилось…". Эту фразу героини фильма, оказавшейся на спасательной веревочной лестнице, скинутой с корабля, в ковидный год могли повторить многие.

Но путешествие, которое предложили режиссеры церемонии IX премии TANR Алексей Агранович, Кирилл Преображенский, Филипп Гуревич, Алена Глушкова, отсылало еще и к другим снам, из которых в финале вечера явятся кружащиеся в монотонном завораживающем танце дервиши. А именно - к проекту ""Мы храним наши белые сны". Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905-1969"…" музея современного искусства "Гараж", который стал выставкой года с формулировкой "За реабилитацию и исследование феноменов отечественной культуры ХХ века, связанных с эзотерическим знанием".

Парадоксальным образом, имена людей, которые размышляли над тайнами мироздания и искусства, сами оказались тайной за семью печатями. Упоминания об их работах аккуратно стирались, выносились за скобки, объявлялись "несущественными". Как заметила Екатерина Иноземцева, куратор музея "Гараж", получая премию с командой единомышленников, "дело не в памяти, а в режиме видимости/невидимости, который обусловлен социально-политическими историческими рамками". Иначе говоря, речь идет о фокусировке зрения, которая обусловлена рамками идеологии. Цель проекта была не только вернуть имена и работы художников, писателей, общественных деятелей из небытия, но и сделать видимой ту историческую рамку, которая кадрирует наше видение.

Именно этот подход к "проявлению" социальных, исторических и идеологических условий видимого (а значит осознаваемого) обществом во многом определил победу проекта "Гаража" в номинации "Выставка года". Он в итоге обошел два других масштабных проекта, вошедших в шорт-лист премии в этой номинации: выставку "Ненавсегда. 1968-1984" в Новой Третьяковке (каталог ее "Это было навсегда. 68/85" вошел в число финалистов в номинации "Книга года") и китайскую выставку "Чжан Хуань. В пепле истории" в Эрмитаже.

Премия в номинации "Книга года" ушла к Наталии Семеновой, кропотливому исследователю, автору трудов об отечественных коллекционерах "Сага о Щукиных. Собиратели шедевров", "Братья Морозовы. Коллекционеры, которые не торгуются?", "Илья Остроухов. Гениальный дилетант".

Музеем года стал петербургский ЦВЗ "Манеж" - "за умение делать зрелищные выставочные хиты, привлекающие публику и смелыми концепциями, и современным экспозиционным дизайном". Что правда, то правда - с хитами у "Манежа" все в порядке. Именно там была показана первая петербургская версия выставки "Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России" (совместно с ГТГ и галереей "Триумф"), на которой сейчас народ "селфится" в Новой Третьяковке. Там же, в "Манеже" была выставка фотографов "Магнум", и резонансный проект "НЕМОСКВА", и выставка знаменитой корейской художницы Ли Бул. Если добавить, что чуть ли не завтра в том же "Манеже" открывается выставка "Неподвижность. Русская классическая скульптура от Ф.И. Шубина до А.Т. Матвеева", где обещают, что мраморные грации и бронзовые бюсты станут героями оперной сцены, то становится понятно, что петербургский "Манеж" звание "Самый заметный музей года" получил заслуженно.

Но есть нюанс: при всей любви к Петербургу и интересе к проектам ЦВЗ "Манеж", трудно не заметить, что это не музей. Выставочная площадка - без сомнения. Впрочем, это вопрос скорее к уточнению названия номинации, нежели к "Манежу". В любом случае, очевидно, что он "переиграл" на выставочном поле других финалистов в этой номинации. Ими были историко-художественный музей "Новый Иерусалим", и недавно созданный музейный квартал в Туле.

В шорт-лист в номинации "Реставрация года" вошли три финалиста: Дом Наркомфина ("за образцовое воссоздание памятника конструктивизма мирового уровня"), полотна Федора Рокотова из собрания ГИМа ("за командную работу, погружение в особенности стиля одного мастера, уточнение атрибуций и возвращение к жизни его произведений") и Северный речной вокзал ("За феноменально быстрое и бережное восстановление выдающегося архитектурного ансамбля и возвращение ему прежних функций"). Предсказать победителя в "состязании" вряд ли бы кто решился. Лебедь, рак и щука не столь различны меж собой.

В итоге архитектор Евгений Асс вручил премию TANR команде архитекторов, восстанавливавших Северный Речной вокзал. Водные просторы, среди которых тут и там появлялись то затопленные колокольни, то звезда на башнях вокзала, расстилались на экране под песню из фильма "Волга-Волга" "Дорогой широкой, рекой голубой / Хорошо нам плыть вдвоем с тобой". Над этой Атлантидой Надежда Павлова, солистка Пермской оперы, не только исполнила лирическую песню, но и виртуозно передала запинающийся повтор заезженной граммофонной пластинки. Той, что крутилась недалеко от сцены с оркестром.

Наконец, в номинации "Личный вклад" приз получили основатели фестиваля современной городской культуры "Арт-овраг" в Выксе Ирина и Анатолий Седых - "за превращение регионального промышленного центра в столицу современного паблик-арта". "Неужели это не сон?" - получая приз, Ирина Седых почти дословно процитировала одну из самых известных работ Тимофея Ради в Выксе "Все это не сон".

Если бы этой реплики не было, ее стоило придумать. Благодаря ей работа "Все это не сон" оказалась лейтмотивом церемонии вручения IX премии TANR, блистательно срежиссированной Алексеем Аграновичем и Кириллом Преображенским.