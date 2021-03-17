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17.03.2021 12:00
Рубрика: Коммерческий транспорт

Peugeot Partner Crossway попытается отобрать покупателей у Lada Largus

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Peugeot. Фото: Пресс-служба Peugeot.
Фото: Пресс-служба Peugeot.

Компания Peugeot с 17 марта открыла приём заказов на Partner Crossway, выпуск которого будет налажен на заводе в Калуге. Диапазон цен на модель - от 1 259 000 до 1 399 000 рублей.

Фото: Пресс-служба BMW.
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Пассажирский компактвэн может оснащаться либо бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра и мощностью 115 л. с., либо 90-сильным 1,6-литровым дизельным мотором. Коробки - 5-ступенчатая "механика" или 6-ступенчатый "автомат".

Объём багажного отделения "каблучка" составляет 675 литров, в сложенном виде - до 3000 литров. В "базе" Partner Crossway имеется следующее: кондиционер, фронтальные подушки безопасности, дисковые тормоза по кругу, передние электростеклоподъёмники, система контроля давления в шинах, система курсовой устойчивости ESC, светодиодные ДХО и другое.

Автомобиль адаптирован для российских условий эксплуатации. Пассажирский Peugeot Partner получил дорожный просвет в 175 мм, металлическую защиту картера силового агрегата, емкость аккумулятора 60 А*ч, генератор на 120 А, увеличенный до 5 литров бачок омывателя, наружные зеркала с электрорегулировками и обогревом, противотуманные фары с функцией освещения сектора поворота.

Отметим, недавно в России появилась рестайлинговая версия Lada Largus. Универсал предлагается как с пятиместным салоном, так и с семиместным. При этом модель стоит дешевле Peugeot Partner Crossway. 704 900 рублей за стандартный Largus и 995 900 рублей за топовый Largus Cross.

Фото: Пресс-служба Peugeot.
Фото: Пресс-служба Peugeot.
#Peugeot