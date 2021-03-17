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Рубрика: Происшествия

На Ключевском вулкане объявили лавинную опасность

Текст: Артем Красиков

В Камчатском крае объявили штормовое предупреждение из-за возможного усиления лавинной активности, связанной с извержением Ключевского вулкана.

Фото: Борис Смирнов/ТАСС
Извержение на Ключевском вулкане стало уменьшаться

"С 17 марта по 17 апреля возможен сход снежных лавин с различных горных склонов исполина", - сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

18 февраля на вулкане произошел побочный прорыв на высоте 2850 метров. Он состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 метров друг от друга. Длина лавового потока превысила 1,2 километра. Высота шлакового конуса у истока прорыва составляет 60 метров, а диаметр основания - 100 метров.

По данным ученых, из-за извержения селевые потоки могут попасть в водоемы, что навредит нерестовым процессам и экосистеме реки Камчатка.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.

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