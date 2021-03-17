На Сахалине арестовали мать троих детей, погибших при пожаре

На Сахалине взяли под стражу 26-летнюю мать троих детей, которые погибли при пожаре в селе Красногорск Томаринского района. Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", сообщает региональное СУ СК РФ.

По данным ведомства, женщина ушла в магазин, оставив детей (самому старшему было четыре года) без присмотра на долгое время. В это время произошел пожар.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела в отношении должностных лиц органов системы профилактики Томаринского района. Их обвиняют в халатности.

Известно, что женщина имеет еще трех несовершеннолетних детей, в отношении которых лишена родительских прав. Она не работала и работу не искала, жила на детские пособия. До сентября прошлого года состояла на профилактическом учете в органах опеки и попечительства.