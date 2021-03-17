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17.03.2021 13:02
Рубрика: Происшествия

Жители Оренбурга сообщили о массовом отравлении бродячих собак

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
В Оренбурге полиция начала проверку массовой гибели бездомных собак. Трупы животных были обнаружены в одном из дворов областного центра.

Фотографии с места происшествия появились в Telegram-канале "Оренбург инцидент". По словам очевидцев, погибшие собаки никому не угрожали. Животные были отравлены. Одну из собак жильцам удалось спасти.

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
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- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Следует отметить, что в последнее время в городе участились случаи нападения бездомных собак на людей. Так, на прошлой неделе телесные повреждения получила школьница. А позднее стая собак напала на девушку, стоящую на остановке. Пострадавшую спас прохожий.

На днях Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело о халатности чиновников мэрии Оренбурга, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных. По данным прокуратуры области, в 2020-2021 годах от граждан поступило свыше 750 обращений из-за нахождения на улицах большого числа безнадзорных собак и их агрессивного поведения. В 2020-м медучреждения города зафиксировали более 250 случаев укусов людей бродячими собаками.

В горадминистрации Оренбурга пояснили, что минувшем году на проведение работ по отлову бездомных собак городу было выделено 2 259 000 рублей. Этих денег хватило на отлов всего лишь 300 особей, в то время как городе насчитывается около 10 000 бродячих собак. В мэрии заверили, что для их содержания будет построен муниципальный приют. Цена вопроса - порядка 30 миллионов рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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