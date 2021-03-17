Дело о резонансном убийстве кемеровской студентки вернули прокурору

Ленинский районный суд города Кемерово удовлетворил ходатайство о возвращении прокурору уголовного дела в отношении молодого человека, обвиняемого в убийстве 23-летней студентки.

Дело, как сообщает ТАСС, возвращено для переквалификации статьи обвинения на более тяжкую - убийство, совершенное с особой жестокостью. Прокурор заявил свое ходатайство после того, как выяснились все подробности совершенного преступления. Судебно-медицинская экспертиза показала, что еще при жизни девушке были нанесены многочисленные травмы и телесные повреждения (их насчитали не менее 111), ей были причинены мучения и страдания. Так что суд пришел к выводу: убийству предшествовало истязание жертвы с течение нескольких часов. На этом основании и было решено вернуть дело прокурору в целях устранения препятствий для его рассмотрения судом. К слову, о том же ходатайствовал и адвокат потерпевших.

А вот рассматривать это дело в закрытом режиме, как того пожелал 24-летний обвиняемый, суд отказался. Молодой человек, обращаясь с такой просьбой, сослался на то, что его семью якобы терроризируют представители СМИ, и информацию о ходе процесса выкладывают в соцсети. Однако суд не нашел правовых оснований для принятия этих доводов.

Сегодня же были озвучены показания обвиняемого. Из них следует, что он раскаивается в содеянном, приносит извинения родственникам убитой девушки, которую он убивать не собирался. По словам подсудимого, между ним и бывшей подругой произошла драка, и он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разозлился и не рассчитал силы.

Убийство произошло в квартире на проспекте Ленинградском в январе 2020 года, но резонанс это дело получило лишь в конце февраля 2021-го. Родные и знакомые убитой девушки не согласились с итогами расследования и обвинением, предъявленным основному фигуранту.

После убийства студентки следователи возбудили еще два дела: в отношении полицейских, которые дежурили в ночь убийства в райотделе управления МВД, но не отреагировали вовремя на тревожные звонки, а также в отношении трех сотрудниц дежурной части управления МВД по городу Кемерово. Последние подозреваются в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. А первым изначально вменили обычную халатность, однако суд решил вернуть дело в прокуратуру для ужесточения статьи. Кроме того, следствие установит всех сотрудников полиции, которые несли в городе дежурство в ночь убийства, и выяснит, где каждый находился в течение нескольких часов, пока соседи студентки и ее бывшего парня обрывали телефоны.