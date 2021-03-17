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Рубрика: Происшествия

Как оперативники алтайского УФСИН поймали беглого спецназовца: подробности

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
"РГ" стали известны подробности задержания сотрудниками отделения розыска УФСИН России по Алтайскому краю осужденного Валерия Вобликова, бывшего спецназовца ГРУ, объявленного в федеральный розыск.

Напомним, что Вобликов пустился в бега из-под домашнего ареста 5 марта 2021 года, когда Алтайский краевой суд огласил приговор по делу о нападении на фермера Владимира Устинова из Косихинского района. Главному организатору разбоя Валерию Вобликову дали 10 лет колонии особого режима.

Фото: vk.com
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- Нам поступила информация из уголовно-исполнительной инспекции о том, что Вобликов уклонился от отбывания наказания, покинув место жительства, - рассказал подполковник внутренней службы Николай Авдонькин, начальник отделения розыска краевого УФСИН. - Приехали в Новоалтайск, где он жил под домашним арестом, стали просматривать видео с камеры, установленной на подъезде дома. Нашли кадры, где Вобликова, у которого серьезные проблемы со зрением, выводит женщина. Выяснили, что это его сожительница, дом которой в Новосибирске (с женой Вобликов в разводе).

После этого было принято решение об отправке розыскной группы в Новосибирск. Оперативники выяснили, что у сожительницы Вобликов не появлялся. Стали прорабатывать тему родственных отношений. Оказалось, что жена младшего брата Вобликова - Дмитрия также живет в Новосибирске. Вскоре уфсиновцы установили, что сбежавший от наказания Валерий Вобликов находится в квартире дочери жены его брата.

16 марта его задержали. Сопротивления бывший спецназовец не оказывал.

- По словам Валерия Вобликова, он уже был готов сдаться. А сбежал якобы из-за несправедливости приговора и состояния здоровья, - отметил подполковник Авдонькин.

По сведениям "РГ", Вобликов сам виноват в том, что он практически потерял зрение. В колонии он разбил лампочку, растолок осколки и насыпал их себе в правый глаз. Глаз ослеп, и вскоре началось осложнение на левый глаз. Расчет был на то, что медкомиссия признает инвалидом и срок отбывания наказания за многочисленные преступления (18 разбоев, 30 грабежей и четырех убийств) будет сокращен. Так и вышло.

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Вобликов, приговоренный к 19 годам строгого режима, отсидел всего 7 лет и вышел на свободу. В 2019 году с него вообще сняли судимость. Но тут всплыло дело о жестоком разбойном нападении на семью известного в крае фермера из Косихинского района Владимира Устинова. Поначалу Косихинский районный суд дал Вобликову 7 лет и 10 месяцев колонии особого режима, но сразу освободил инвалида по зрению от отбывания наказания. Потерпевшая сторона подала апелляцию. 5 марта на заседание Алтайского краевого суда Вобликов не явился - имел право как инвалид. Узнав о приговоре, он пустился в бега.

После задержания сотрудники УФСИН тщательно проверяли, насколько плохо видит Вобликов. Убедились в том, что он действительно ослеп. Бывший спецназовец, занимавшийся после армии самбо и рукопашным боем, передвигается с тросточкой и сильно физически сдал. Где он будет отбывать новый срок, пока не известно.

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