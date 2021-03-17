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Рубрика: Происшествия

В Томске перенесли суд над мэром Иваном Кляйном из-за его болезни

Текст: Наталья Граф (Томск)

Сегодня Советский районный суд должен был приступить к рассмотрению уголовного дела в отношении отстраненного мэра города Томска Ивана Кляйна. Однако заседание отложили из-за состояния здоровья мэра.

Дело томского мэра Ивана Кляйна поступило в суд

- Иван Кляйн не был доставлен в суд по состоянию здоровья. По документации, предоставленной суду в НИИ онкологии Томского НИМЦ, его выпишут из больницы после проведенной операции примерно через три недели, - сообщают адвокаты Ивана Кляйна.

Так как вести процесс в отсутствие самого Ивана Кляйна невозможно, судья Советского районного суда Николай Хабаров принял решение перенести заседание на 8 апреля.

Как уже сообщала "РГ", томского мэра обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. По данным следствия, градоначальник вопреки установленному запрету на участие в управлении коммерческой организацией действовал в интересах семейного бизнеса - одной из крупнейших пивоваренных компаний в Сибири - АО "Томское пиво". Следователи утверждают, что мэр оказывал покровительство данному предприятию в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами.

В конце февраля арестованный мэр Томска перенес операцию в НИИ онкологии. 2 марта Советский районный суд Томска изменил ему меру пресечения на домашний арест сроком на 6 месяцев и освободил из-под стражи. Место домашнего ареста - стационар НИИ онкологии, в котором Кляйн находится на лечении в настоящее время.

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