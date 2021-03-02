Мэра Томска Ивана Кляйна перевели под домашний арест в больнице

Советский районный суд Томска изменил меру пресечения мэру Томска Ивану Кляйну, обвиняемому в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве.

- По решению суда Иван Кляйн освобожден из-под стражи. Мера пресечения изменена на домашний арест сроком на 6 месяцев, - сообщила "РГ" адвокат Ивана Кляйна Марина Вихлянцева. - Место домашнего ареста - стационар НИИ онкологии, в котором в настоящее время находится наш подзащитный. Посещения родственников не разрешены.

Напомним, сегодня 2 марта, Советский районный суд Томска должен был также решить вопрос о дате предварительного заседания по уголовному делу в отношении Кляйна. Однако по заключению врачей Иван Кляйн не смог присутствовать на заседании - его с состояние здоровья оценивается как среднетяжелое. Поэтому был рассмотрен только один вопрос - об изменении меры пресечения.

На днях Иван Кляйн был прооперирован в НИИ онкологии. По словам его защитников, из-за состояния здоровья он лишен возможности тщательно подготовиться к защите в суде.

Как уже сообщала "РГ", томского мэра обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. По данным следствия, градоначальник вопреки установленному запрету на участие в управлении коммерческой организацией действовал в интересах семейного бизнеса - одной из крупнейших пивоваренных компаний в Сибири - АО "Томское пиво". Следователи утверждают, что мэр оказывал покровительство данному предприятию в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами.

Это уже третий мэр Томска, попавший под уголовное преследование за превышение должностных полномочий.