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17.03.2021 02:24
Рубрика: Власть

Пушков раскритиковал заявление Зеленского о Крыме

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Фейковым был не референдум в Крыму, фейковым был и является сам Владимир Зеленский, обещавший, как кандидат в президенты, одно, а делающий совсем другое.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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Так сенатор Алексей Пушков в своем Twitter отреагировал на высказывание украинского президента по случаю годовщины референдума о присоединении полуострова к России. По словам сенатора, уровень поддержки Зеленского на Украине упал в четыре раза именно потому, что он фейковый. "А его "Крымская платформа" обречена на провал", - заключил Пушков.

Ранее Зеленский назвал "фейковым" проведенный в Крыму референдум и заявил, что украинские власти намерены объединить мир на базе "Крымской платформы", чтобы вернуть полуостров под юрисдикцию Украины. В России назвали утопией эту идею, а первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сравнил этот план с написанием сценариев для юмористического шоу.

Полуостров Крым останется в составе Российской Федерации навсегда и никому это не изменить. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, судьба и будущее Крыма - навсегда с Россией. Нравится это кому-то или нет. "Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность - ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения", - подчеркнул министр.

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