Курганский губернатор предложил снизить ставку по ипотеке до 3% в небогатых регионах

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поддержал идею о продлении срока действия льготных ставок по ипотеке, а для небогатых регионов (к коим относится и Зауралье) сделать обычной практику кредитования ипотечников под три процента.

"У нас пока спрос не настолько сильно "греет" строительный рынок, чтобы завершать льготные программы. Потенциал есть. И вместе с этим показатели по стройке очень хорошие - мы в 2020 году перевыполнили план Минстроя России и ввели на семь процентов больше жилья, чем годом ранее", - доложил он на заседании президиума регионального правительства.

По мнению курганского главы, нужно также учитывать невысокие доходы населения в целом ряде регионов и стремиться к понижению процентной ставки до трех процентов.

"И нужно добиться того, чтобы это был не льготный уровень ставки, а нормальный", - подчеркнул Шумков.

Кстати ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин озвучил аналогичное предложение: устанавливать льготные ставки по ипотеке в зависимости от регионального среднедушевого дохода. "Это создаст для людей дополнительный стимул жить и работать в своем регионе", - уверен он.

Напомним, льготные ставки по ипотечным кредитам в 6,5 процента изначально действовала до ноября 2020 года. Однако по решению президента ее продлили до июля 2021-го. Теперь российское правительство рассматривает варианты пролонгации и после этой даты.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою России совместно с ЦБ РФ продумать планы дальнейшей реализации льготных программ с учетом развития регионов. Сегодня большинство территорий просит сохранить стимулирующие отрасль ставки для ипотечников, но сделают это не для всех. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина отмечала, что льготу можно сохранить без негативного эффекта в 24 регионах, включая, например, Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области.