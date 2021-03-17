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Рубрика: Происшествия

В Челябинске завели дело о хищении 16,5 млн рублей при ремонте театра

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении свыше 16,5 миллиона рублей при реставрации исторического здания государственного театра оперы и балета имени Глинки, являющегося объектом культурного наследия.

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Действия руководства проводившей работы подрядной организации квалифицированы по статье о мошенничестве, связанном с преднамеренным неисполнением договорных обязательства, сообщили в прокуратуре региона.

- Установлено, что подрядной организацией при реставрации цоколей фасада, ступеней и покрытий крылец был использован более дешевый материал, не предусмотренный условиями контракта: гранит Малышевского месторождения вместо Дымовского гранита, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - В результате бюджету региона причинен имущественный ущерб в размере более 16,5 миллиона рублей.

По данным ведомства, Малышевский гранит оценивается в 12-15 тысяч рублей за кубометр. Его добывают взрывным методом в щебеночном карьере и, как правило, используют в дорожном строительстве. Дымовский декоративный гранит продают по цене 45 тысяч рублей за кубометр, добывают отдельными блоками и применяют при отделочных фасадных работах.

Подмену дорогостоящего материала вскрыли в ходе проверки ревизоры Главного контрольного управления правительства области. Прокуратура поставила ход расследования на особый контроль.

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Как уже сообщала "РГ", ранее в отношении подрядчика, проводившего работы в оперном театре, возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Действия осуществлявших приемку работ чиновников регионального минстроя и ОГКУ "Челябоблинвестрой" квалифицированы по статье о превышении должностных полномочий. В частности, было установлено, что в рамках исполнения госконтракта приняты и оплачены фактически невыполненные работы, а также отсутствовала офисная мебель на сумму более 920 тысяч рублей. Реконструкция театра проводилась в рамках подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС 2020 года.

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