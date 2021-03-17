Рекордное число смертей пациентов с COVID-19 зафиксировали в Бразилии

Статистика летальности от последствий заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, растет в Бразилии. За сутки эта цифра увеличилась на рекордные 2 841, до 282 127. Данные публикует минздрав страны.

Выросло и общее число подтвержденных случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. За минувшие 24 часа заболевших стало больше на 83 тысячи 926 человек, пишет ТАСС. Всего в стране положительный тест на коронавирус получили уже 11 миллионов 603 тысячи 535 человек.

Вторую неделю подряд в Бразилии растут цифры заболеваемости и смертности от последствий коронавируса. Страна занимает второе место в мире и уступает только США.

Бразильская система здравоохранения работает на пределе своих возможностей. Бразильский Фонд им. Освалдо Круза (Fiocruz) - один из самых авторитетных исследовательских институтов в области вирусологии в Латинской Америке - ранее опубликовал тревожные цифры. В 19 из 27 бразильских регионах заполняемость палат интенсивной терапии, предназначенных специально для лечения коронавируса, превышает 80 процентов.