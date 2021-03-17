Счетная палата отметила риски роста цен на моторное топливо

Счетная палата отметила риски повторения роста розничных цен на топливо, сравнимого по масштабу с 2018 годом. Тогда ведомство потребовало экстренных мер от правительства.

Это вызвало бы социальную напряженность, говорится в приложении к отчету Счетной палаты за 2020 год. Ведомство относит риск роста цен на топливо к "укрупненным проблемным областям" своих проверок.

В рознице с начала этого года бензин подорожал на 2,1%. За 2018 год в результате роста мировых цен на нефть моторное топливо подорожало на 9-15%. После этого правительство ввело демпфирующий механизм, сглаживающий разницу между экспортной и внутрироссийской стоимостью топлива: бюджет доплачивает нефтяным компаниям в случае высоких мировых цен, компенсируя их потери в результате ограничения экспорта, и работает в обратную сторону, когда поставки на внутренний рынок оказываются выгоднее экспорта.

Как сообщала "РГ", Минэнерго приняло ряд срочных мер по стабилизации розничных цен на автомобильное топливо, в первую очередь был обеспечен рост загрузки нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, как сообщалось, правительство с 1 мая скорректирует работу демпфера.