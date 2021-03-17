Toyota показала Aygo X prologue - концепт будущей доступной модели

Европейская студия дизайна Toyota ED² представила своё видение автомобиля A-класса, показав концептуальный Aygo X prologue. Пока это действительно лишь видение, и говорить в данном случае приходится только о дизайне.

По словам компании, Aygo, вышедший на европейский рынок в 2005 году, сразу же очаровал молодых покупателей своей игривостью и смелостью. Концепт продолжает эту тему и, как сказал Лэнс Скотт, директор по дизайну ED², в образ компакта была добавлена ещё одна пикантная специя. Собственно, красный цвет намекает на то, что специя эта - перец чили.

Aygo X prologue по сравнению с серийной моделью актуальной генерации имеет увеличенный клиренс, колёса большей размерности. Передние фары в форме крыла - хайтек, шестигранные фонари - отсылка к ДНК Aygo. Также особенностями концепта являются крепление для велосипеда и экшн-камера, размещённая в наружном зеркале заднего вида.

Относительно серийных перспектив концепта компания пока отмалчивается, говоря лишь, что "Aygo X prologue является примером того, как можно освежить A-сегмент". Однако ранее Toyota анонсировала выход новинки на платформе GA-B, которая предназначена для субкомпактных моделей.

Фото: Пресс-служба Toyota.