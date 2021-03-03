Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
03.03.2021 11:24
Рубрика: Легковые авто

Toyota заявила, что не откажется от бюджетных моделей

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Японский автопроизводитель сделал официальное заявление, что не собирается сокращать своё присутствие в сегменте автомобилей А-класса, а напротив, готовится расширить линейку моделей новой, созданной на модульной платформе GA-B.

Фото: Пресс-служба Toyota.
Toyota Land Cruiser 300 появится с задержкой. Запасы LC 200 на исходе

"Предстоящая модель расширит предложение доступных моделей Toyota, увеличив количество точек входа в семью бренда", - сказали в компании, не забыв упомянуть об успехе Toyota Yaris, получившего в этом году титул "Автомобиль года".

Toyota Yaris создан на платформе GA-B, которая также лежит в основе "паркетника" с оригинальным кузовом Yaris Cross. Третий автомобиль также будет спроектирован на модульной архитектуре, что позволит удержать стоимость модели в привлекательном диапазоне. Кроме того, в компании отметили, что преимущественно машины А-класса оснащаются ДВС: это также влияет на конечную цену продукта, являющуюся ключевым фактором, когда бюджет на покупку авто ограничен.

Годовой объём продаж трёх моделей А-класса, на который рассчитывают в Toyota, составляет 500 тысяч.

Фото: Пресс-служба Toyota.
#Toyota