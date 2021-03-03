Toyota заявила, что не откажется от бюджетных моделей

Японский автопроизводитель сделал официальное заявление, что не собирается сокращать своё присутствие в сегменте автомобилей А-класса, а напротив, готовится расширить линейку моделей новой, созданной на модульной платформе GA-B.

"Предстоящая модель расширит предложение доступных моделей Toyota, увеличив количество точек входа в семью бренда", - сказали в компании, не забыв упомянуть об успехе Toyota Yaris, получившего в этом году титул "Автомобиль года".

Toyota Yaris создан на платформе GA-B, которая также лежит в основе "паркетника" с оригинальным кузовом Yaris Cross. Третий автомобиль также будет спроектирован на модульной архитектуре, что позволит удержать стоимость модели в привлекательном диапазоне. Кроме того, в компании отметили, что преимущественно машины А-класса оснащаются ДВС: это также влияет на конечную цену продукта, являющуюся ключевым фактором, когда бюджет на покупку авто ограничен.

Годовой объём продаж трёх моделей А-класса, на который рассчитывают в Toyota, составляет 500 тысяч.