В Минске открылась уникальная выставка белорусского фарфора

У белорусского фарфора свой стиль, и с ним можно познакомиться на выставке "Простые вещи. Чайники" в Национальном историческом музее Беларуси. Здесь представлена часть обширной коллекции фарфора производства Минского и Добрушского фарфоровых заводов 1960-2000-х годов.

- У нас более 15 тысяч единиц хранения, - рассказывает хранитель коллекции фарфора Марина Казанцева. - Минский фарфоровый завод представлен роскошной, единственной в своем роде коллекцией образцов-эталонов. Мы получили ее из музея завода в начале 2000 года: тогда мы единовременно приняли коллекцию, в которой было 10 тысяч единиц хранения. Понадобилось время, чтобы предметы отреставрировать, атрибутировать, описать... Когда я стала работать с этой коллекцией, поняла, что нужно показывать фарфор отдельными выставочными проектами. Поэтому мы задумали серию разнообразных выставок белорусского фарфора. "Простые вещи. Чайники" - лишь начало. И это для нас настоящий праздник.

Первыми в музейных витринах разместились чайники - их в коллекции Национального исторического музея около тысячи, и в экспозиции они предстают не только как вещи утилитарные: каждый предмет здесь - памятник декоративно-прикладного искусства.

- Выставка делает акцент, во-первых, на авторских работах, существующих в единственном экземпляре, - объясняет Марина Казанцева. - Во-вторых, достоинство коллекции в том, что в ней собраны первые экземпляры любого серийного изделия - эталоны, утвержденные художественным советом, имеющие паспорта и находившиеся в музее предприятия как экземпляр N 1, образец для производства. Сколько бы тысяч единиц такой посуды потом ни было изготовлено, эти вещи всегда остаются уникальными. Через чайник мы показали изменения стиля и моды: например, чайничек, который выпускался в 1960-х годах - первая самостоятельная разработка белорусских художников-фарфористов, и все последующие варианты, каждый из которых интересен именно тем, что соответствует своему времени.

Белорусские изделия отличаются от российских и европейских. В фарфоре, как говорят специалисты, три главных компонента - форма, декор и качество росписи. Добрушский фарфор, например, отличается роскошными росписями.

- Это авторская художественная живопись, полихромная, многоцветная, яркая, нарядная, с большим количеством золота, которым прорисовывают некоторые элементы, чтобы придать рисунку больше блеска, - рассказывает Марина Казанцева. - Кроме того, белорусский фарфор всегда имеет собственные формы, разработанные нашими художниками. Глина у нас, к сожалению, используется привозная, но на Добрушском заводе умеют с ней работать - и отбелить, и придать красивые формы, и расписать.

Добрушский фарфоровый завод работает по сей день, но, конечно, даже самые эффектные образцы изделий прошлого никто копировать не станет. Сегодняшние художники-фарфористы ориентируются на новые разработки и модные тенденции, следят за изменениями стиля и вкусов. Учитываются, конечно же, и запросы россиян. Ведь российский рынок - один из важнейших для поставок добрушского фарфора.