Вышел русский трейлер сайфай-триллера с дочерью Джонни Деппа

Научно-фантастический триллер "Поколение Вояджер" получил локализованный трейлер.

Синопсис: "Они были рождены для этой миссии. Высокоинтеллектуальные и бесстрастные ("рожденные без семьи, выросшие без эмоций"). Они должны спасти человечество, продолжив жизнь на далекой планете. Но вскоре команда открывает секрет экспедиции: средство защиты - это средство контроля".

И как только контроль ослабевает, "на свободу вырываются чувства и желания, а вместе с ними их темная сторона - страх и жажда власти". "И уже неизвестно, какой враг страшнее - тот, что в глубине космоса, или тот, что внутри".

Режиссер, сценарист и сопродюсер проекта - Нил Бёргер ("Дивергент", "Иллюзионист", "Области тьмы").

В главных ролях - 21-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп ("Бивень", "Йоганутые"), Тай Шеридан ("Первому игроку приготовиться"), Колин Фаррелл, Финн Уайтхед ("Дюнкерк") и Айзек Хемпстед-Райт (Бран Старк из "Игры престолов").

В кино - с 22 апреля.