Блогер разобрал Haval H9 и рассказал, почему он хуже Land Cruiser Prado

"Клубный сервис" устроил очередную разборку. На этот раз в обзоре Ильи Свиридова - конструкция Haval H9 с минимальным пробегом 600 км.

Несмотря на это автомобиль имеет ряд очагов коррозии, которые обнаружены на креплениях порогов, фланцах выхлопной магистрали, кардане. Одно из странных решений: установка топливных фильтров снизу днища, правда, их попытались прикрыть металлической пластиной, которая вряд ли спасёт их от срыва или деформации, если машина "сядет на брюхо".

Антикор днища и подкрылков производился после установки всех элементов, так как под ними - голый метал без признаков нанесения какого-либо защитного состава. От края арки переднего колеса до фронтальной панели на швах отсутствует герметик, в то время как под салоном и сзади он есть и нанесён очень аккуратно.

Свиридов отметил, что рама Haval H9 мощнее, чем у Prado, и больше напоминает его Sequoia. Трансмиссия отличается от Toyota LC Prado наличием раздаточной коробки, но у автомобиля нет дифференциала - все операции по распределению момента между колёсами производит многодисковая электронно-управляемая муфта.

Дизель имеет чугунный блок, две турбины и ременной привод ГРМ.

Салон не отличается хорошей шумоизоляцией, например, пол не имеет никакого покрытия, а в задних арках присутствует войлок и синтепон. Проводка проложена аккуратно, но не во всех местах "косы" из проводов получили кожух.

Недавно Haval представил обновлённый H9 для России, цена на внедорожник начинается от 2 620 000 рублей за бензиновую версию, с дизелем авто стоит на 70 тысяч дороже.