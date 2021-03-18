ФАС оштрафовала "Лабораторию Касперского" из-за рекламы

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала "Лабораторию Касперского" на 100 тысяч рублей. Причиной стала недобросовестная реклама программного обеспечения Kaspersky Password Manager.

Претензии надзорного ведомства касались рекламного сообщения, где была указана цена ПО на уровне 450 рублей. При этом в августе 2020 года тарифы были увеличены до 990 рублей.

"После изменения стоимости ПО Kaspersky Password Manager реклама данного ПО с указанием стоимости 450 рублей продолжала распространяться", - говорится в сообщении, опубликованном в базе решений ФАС.

В ведомстве подчеркнули, что недостоверные сведения о стоимости товара в рекламе являются нарушением законодательства.

В "Лаборатории Касперского" нарушение объяснили технической ошибкой, которая была устранена сразу после получения информации о нарушении.

ФАС регулярно выявляет нарушения рекламного законодательства. Так, в феврале ведомство признало ненадлежащей рекламу кредитной карты "Халва", которую предлагает своим клиентам Совкомбанк. Претензии касались ролика, в котором информация об условиях кредита сопровождалась поясняющими сносками с дополнительными условиями формления. ФАС посчитала, что форма сносок не позволяла клиентам получить полную информацию об условиях предложения.

Похожее дело рассматривалось в сентябре 2020 года. Тогда ФАС оштрафовала ПАО "МГТС" на 100 тысяч рублей за рекламу одного из тарифов на сотовую связь: в сообщении отсутствовала информация о том, что заявленная цена действует только в период промо-акции или при покупке двух-трех сим-карт.